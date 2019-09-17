Политика
ИнтерфаксПутин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Армия и оружие
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.
РИА Новости 11:34
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Гаджеты
Фиолетовый Huawei Mate 30 Pro на реальном фото
Huawei Mate 30 Pro оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной (40 Вт) и беспроводной быстрой зарядки (27 Вт).
The GEEK 12:34
Армия и оружие
Пентагон призывает Турцию покупать военную технику у США
Соединенные Штаты в курсе сообщений о возможных поставках Турции российских самолетов Су-35 и Су-57 и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику.
ТАСС 11:22
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Хоккей
«Автомобилист» победил в овертайме «Авангард» в матче КХЛ
Екатеринбургский "Автомобилист" обыграл в овертайме омский "Авангард" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 12:47
Космос
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад
Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.
Российская газета 11:50
Политика
Болгария считает невозможным строить АЭС «Белене» без Росатома
В 2006 году компания Росатома уже выигрывала международный тендер на возведение двух энергоблоков АЭС "Белене", на площадку было доставлено оборудование, однако через три года проект был остановлен, а в марте 2012 года София отказалась от строительства станции.
ТАСС 11:00
Экономика
«Ъ»: Россия и Белоруссия интегрируют экономическую систему
Отмечается, что премьер-министры Дмитрий Медведев и Сергей Румас согласовали программу с возможностью небольших изменений 6 сентября 2019 года.
Газета.Ru вчера в 03:52
Происшествия
В Афганистане число погибших при взрыве увеличилось до 24
По меньшей мере 24 человека погибли и 31 человек получил ранения при взрыве рядом с местом собрания представителей избирательной кампании афганского президента Ашрафа Гани в провинции Парван, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на главу местной больницы.
РИА Новости 04:38
Политика
80 лет назад начался Польский поход Красной Армии
На которых, кстати, в сентябре 1939 года начались активные действия партизан, например, в Западной Белоруссии, нападавших на польские подразделения ещё до подхода Красной Армии.
KM.ru 05:25
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Армия и оружие
Появились данные об отказе Грузии впускать корабль ВМС США в свои воды
Взгляд.ру вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы принесли присягу
Российская газета 08:42
Армия и оружие
В Сирии нашли тайное убежище «Белых касок»
Известия вчера в 23:26
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 11:24
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа
Звезда эстрады Татьяна Буланова призналась, что никак не может избавиться от бывшего мужа.
OAnews вчера в 08:38
Политика
Проигравший выборы единоросс Метельский может стать советником Собянина
Секретарь московского отделения «Единой России» (ЕР), проигравший выборы в Мосгордуму, Андрей Метельский может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина.
Коммерсантъ 13:06
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Спорт
Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ 12:41
Киберспорт
League of Legends празднует десятилетие
Новый логотип League of Legends Riot Games уверена, что у League of Legends впереди ещё много успешных лет, а то и десятилетий.
Игромания.ру 11:13
Авто
Появились первые фотографии бизнес-седана DS 9
Китайские сертификационные органы выложили в открытый доступ фотографии нового седана DS 9. Конкурента Lexus ES и Volvo S90 официально покажут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 22 ноября.
Motor 09:50