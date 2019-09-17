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Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

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