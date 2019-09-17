Политика
ИнтерфаксПутин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 10:11, Вашингтон
Политика
Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
Президент России Владимир Путин считает, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, об этом он заявил на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве.
РИА Новости 08:26
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Гаджеты
WhatsApp не удаляет ошибочно отправленные файлы, узнали СМИ
Функция "Удалить у всех", появившаяся два года назад, содержит не исправленную ошибку конфиденциальности, оставляя у пользователей ложное чувство конфиденциальности, пишет СМИ.
Газета.Ru 09:34
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Гаджеты
Последнее обновление для Windows 10 разочаровало многих пользователей
Обновления для Windows 10 не всегда успешные.
Anonsens 04:55
Энергетика
Лимиты ЕС вынудили «Газпром» нарастить транзит газа через Украину
Ruposters.ru вчера в 07:03
Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Президент РФ Владимир Путин поручил главам регионов лично посетить пострадавшие от паводков регионы, оказать помощь быстро и эффективно с учетом наступающих холодов.
РИА Новости 09:52
Общество
Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова
Телеведущий и актер Максим Галкин выступил в поддержку коллеги Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа на несогласованной акции в Москве 3 августа.
РБК 04:21
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Футбол
Арсен Венгер может возглавить «Спартак»
Вести.Ru 07:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ 07:05
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Общество
В Норвегии рыбак поймал рыбу-монстра с аномально большими глазами
В северной части Норвегии вблизи острова Аннёйаи 19-летний Oscar Lundahl ловил глубоководную рыбу и поймал рыбину с аномально огромными глазами.
Piter.tv 03:44
Футбол
«Ростов» победил «Ахмат» и попал в тройку лидеров РПЛ
Сегодня, 16 сентября, "Ростов" вырвал волевую победу у "Ахмата" в последнем девятом туре российской Премьер-лиги.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 15:58
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Общество
Минтруд опубликовал вакансии с самыми высокими зарплатами в России
Глава Рыбного союза сообщил, что на такой должности в среднем зарабатывают порядка 200 тысяч рублей, а предлагаемая в вакансии зарплата может быть оправдана только срочной нуждой в работнике.
РЕН ТВ 15 сентября в 14:37
Происшествия
В Москве завели дело после избиения девочки группой подростков
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как подростки избили 16-летнюю девушку в Москве, сообщается на сайте столичной прокуратуры.
РИА Новости 07:47
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском 08:36
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача
Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Недвижимость
Сбербанк снизил размер первоначального взноса по ипотеке
Вплоть до 20 января 2020 года для участников зарплатного проекта Сбербанка размер первоначального взноса снижен с 15 до 10%.
РБК 08:25