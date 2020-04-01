Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется

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