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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ осложняется
UfacityNews.ru
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Ситуация с распространением коронавируса в России осложняется, констатировал президент РФ Владимир Путин.В источнике
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