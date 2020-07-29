Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

В ответ президент заявил, что ситуация "может качнуться в любую сторону". "Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", — добавил Путин.
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Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

РИА Новости10:47

Путин напомнил об опасности Covid-19. 2 причины следить за ценой биткоина

РБК09:43

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Газета.Ru07:00

Путин: ситуация с коронавирусом остается сложной

Коммерсантъ07:19

Путин на совещании по коронавирусу: ситуация может качнуться в любую сторону

Вести.Ru07:10

Путин: ситуация с COVID может «качнуться в любую сторону»

ТАСС07:19

Путин заявил, что ситуация с COVID-19 может качнуться в любую сторону

Интерфакс06:54
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 11:01, Ашберн
Происшествия

Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
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Политика

Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить информацию о возможном наличии двойного гражданства у ряда депутатов Госдумы, сообщила пресс-служба ГД.
Коммерсантъ 10:40
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Экономика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Политика

В Польше заявили о проблемах у России из-за C-400

В Польше предположили, с чем могла быть связана приостановка поставок зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" из России в Китай.
Газета.Ru 05:28
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
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Общество

«Аэрофлот» рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа

«Обращаем внимание пассажиров, что результаты тестирования на антитела, результаты других видов тестов, за исключением тестов, выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заболевания COVID-19 в указанных целях», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:30
Хоккей

«Торонто» обыграл «Монреаль» благодаря голу Михеева

Vprognoze.ru 02:26
Политика

Ольга Деева досрочно сложила полномочия главы города Владимира

Ольга Деева неожиданно для многих объявила о досрочном сложении с себя полномочий главы города.
ПроВладимир 05:20
19
Общество

Режим повышенной готовности в Севастополе продлили до осени

В Севастополе до осени продлили режим повышенной готовности.
SM News 08:07
9
Технологии

«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске технологии виртуальной сим-карты (eSim) в Москве и Санкт-Петербурге.
РБК 10:52
2
Политика

В Госдуме РФ не поверили сообщениям о «вагнеровцах» в Белоруссии

Напомним, 29 июля в СМИ появилась информация о том, что в Белоруссии были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании „Вагнера“».
ИА Красная Весна 09:38
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Транспорт

Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро

Интерфакс 10:31
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Политика

Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7

В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 27 июля в 02:37
1,4K
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок

Москва 24 10:01
12
Шоу-бизнес

Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной

В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news 05:34
15
Происшествия

Суд арестовал боксёра Старцева, который убил мужчину в Барнауле

RT на русском 10:07
558
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
211
Происшествия

В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 птиц

В зоопарке Калининграда за ночь по неустановленным пока причинам погибли 18 водоплавающих птиц.
Газета.Ru вчера в 21:07
26
Шоу-бизнес

Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы

Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
63
Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Игры

Подписчики PlayStation Plus получили две бесплатные игры

В августе принято решение подарить две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, а также Party Royale Party Fall Guys: Ultimate Knockout.
Megaobzor.com 06:07
77
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru вчера в 18:51
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия вчера в 02:23
127
Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Ведомости вчера в 07:56
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Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
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Авто

Компания АвтоВАЗ обновила 1,8-литровый мотор для Lada Vesta и XRay

На седаны и универсалы Lada Vesta и хэтчбеки Lada Xray новые трубки топливопровода начали устанавливать полтора года назад на версии с 1,8-литровым силовым агрегатом, что позволило улучшить эффективность мотора и устранить дефект, выражавшийся в "пульсации бензина" и обеднении горючей смеси, поступающей в цилиндры ДВС.
Новые автомобили вчера в 23:11
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости 05:00
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com 02:21
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Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
16
Как работают Яндекс.Новости?
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