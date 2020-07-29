Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. Выступление главы государства транслировал телеканал "Россия-24".

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

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