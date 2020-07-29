Коронавирус
Газета.RuПутин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в России заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в стране успокаивается, но еще может измениться в любую сторону. Выступление главы государства транслировал телеканал "Россия-24".
Читать в источнике
Оценить477
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин - о второй волне коронавируса: Ситуация остаётся сложной и может качнуться в любую сторону
Комсомольская правда07:37
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:50, Ашберн
Политика
Памфилова ответила на критику из-за досрочного голосования в сентябре
Ранее Памфилова заявляла, что досрочное голосование в текущем году пройдет в течение двух предшествующих Единому дню голосования дней - 11 и 12 сентября.
РИА Новости 04:49
Происшествия
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек.
Известия 06:19
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Политика
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК
Минувшей ночью недалеко от Минска задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании, передает Sputnik Беларусь.
РИА Новости 06:24
Футбол
Календарь чемпионата России составил компьютер
Пресс-служба Российской премьер-лиги рассказала о том, как был составлен календарь чемпионата России сезона-2020/21.
Советский спорт вчера в 09:39
Общество
Количество случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз
Количество выявляемых случаев заражения коронавирусом снизилось в Москве в 10 раз с момента пика заболеваемости - Собянин.
ТАСС 07:42
Экономика
Власти РФ предлагают расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Бизнес журнал 07:48
Авто
Продажи новых автомобилей в Петербурге в 1-м полугодии упали на 27%
На фоне пандемии продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Санкт-Петербурге в первом полугодии составили 54 тысячи 122 единицы, что на 27% меньше, чем за аналогичный период минувшего года, сообщило агентство "Auto-Dealer-СПб".
Деловое.ТВ 04:35
Политика
Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал фобией обвинения России в дезинформации о пандемии.
Piter.tv 06:42
Общество
В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца лета
В Севастополе в режиме карантина продолжат работать учреждения социального обслуживания - интернаты для детей и пожилых людей.
Российская газета 06:55
Наука
Учеными использован гидрогель для имитации памяти
Специалистам из Университета Хоккайдо удалось сымитировать функцию динамической памяти мозга при помощи гидрогеля.
Live24 вчера в 06:28
Армия и оружие
Польша побоялась размещать F-35 вблизи Калининградской области
Lenta.ru 27 июля в 17:09
Шоу-бизнес
Сербская модель Playboy заявила о романе с мужем Ксении Бородиной
В одном из сербских журналов появилось интервью с моделью, где та говорит о долгом романе с Омаровым, который они не раскрывали из-за его детей.
CT news 05:34
Технологии
Google проведет по дну океана новый интернет-кабель
Компания Google сообщила о том, что она проведет по дну океана новый оптоволоконный интернет-кабель.
Ferra 06:30
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму из семьи
Анне Седоковой все-таки удалось заполучить чужого мужа - Яниса Тимму, с которым она живет уже полтора года.
Вечерний курьер 04:55
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева раскрыла дату скорой свадьбы
Бывший муж Грачевой Дмитрий отбывает наказание в тюрьме. Как пишет "СтарХит", он продолжает угрожать бывшей супруге и ее родителям.
Вести.Ru 06:29
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август
Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
Политика
Кремль объяснил отставку министров здравоохранения в регионах России
Отставки министров здравоохранения в регионах России являются свидетельством кадровой ротации, которая постоянно происходит, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:59
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
Интерфакс 05:41
Политика
Зеленский предложил Кравчуку заменить Кучму на переговорах по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему главе государства Леониду Кравчуку заменить Леонида Кучму на переговорах по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Lenta.ru 05:07
Путешествия
Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России
В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.
RT на русском 03:53
Политика
ЦИК передал Дмитрию Пьяных думский мандат Дегтярева
«Передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва зарегистрированному кандидату из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР, Пьяных Дмитрию Сергеевичу»,— сказано в постановлении ЦИКа (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 06:40
Футбол
АПЛ представила мяч на следующий сезон
Английская Премьер-лига показала мяч, которым будут играть в сезоне-2020/21.
Sports.ru 04:32
Происшествия
В драке с участием боксера и чемпионки мира погиб 40-летний россиянин
Житель Барнаула погиб в драке с участием чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной и боксера Михаила Старцева.
Lenta.ru вчера в 06:37
Общество
Минюст предложил ввести конфискацию серых доходов чиновников
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 03:56
Политика
США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Во время пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп сделал официальное заявление о том, что власти США вполне допускают сам факт предоставления вакцины другим странам.
Live24 06:38
Спорт
Спортивная школа резерва Братска убрала из названия имя Зубкова
Школа носила название Зубкова с 16 марта 2016 года. Теперь используется прежнее название «Олимп».
Чемпионат 05:12
Общество
В ВОЗ оценили опасность новой вспышки коронавируса во Вьетнаме
Ханой, 29 июля 2020, 13:52 — REGNUM Вспышка коронавируса во вьетнамском Дананге не вызывает у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасений, заявил 29 июля представитель организации во Вьетнаме Кидон Парк.
REGNUM 06:52
Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Олег Дерипаска подверг достаточно резкой критике политику Банка России.
REGNUM 07:20