Политика

РБКРБКПутин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади. Такое заявление он сделал в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию ведет телеканал «Россия 1».
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Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

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"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Политика

Журналистам рассказали о формате пресс-конференции Путина

В Москве 19 декабря в 12:00 начнется большая пресс-конференции Президента РФ Владимира Путина.
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Путин назвал придурками рассуждающих о «сдаче» блокадного Ленинграда

Путин добавил, что в годы Великой Отечественной войны речь в целом шла о сохранении восточнославянского этноса, в частности русских и украинцев, так как нацисты одну часть славян отправляли на работу, а другую — «на вымирание» за Урал, на северные территории.
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В Санкт-Петербурге ураганный ветер повалил более 300 деревьев

В Санкт-Петербурге ураган повалил более 300 деревьев. Об этом сообщили в комитете по благоустройству города.
Общая газета.RU 06:58
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Путин пошутил в ответ на вопрос об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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«Звездные войны» возглавят американский бокс-офис

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Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru 01:49
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Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
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Путин пообещал обсудить ремонт больницы имени Боткина в Петербурге

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В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
РИА Новости 07:34
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции не подтвердил и не опроверг сообщения о том, что Катерина Тихонова и Мария Воронцова являются его дочерьми.
Коммерсантъ 09:06
Происшествия

Жителя Белоруссии казнили за жестокое убийство двух женщин

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, убившего двух женщин, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Владимировна Иванова.
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала, как нарядила елку с дочерью и мужем

Папой ребенка стал муж телеведущей — хоккеист Игорь Макаров. Оба родителя души на чают в Маше и обожают проводить с ней время.
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Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
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Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
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Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
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Путин: годовая инфляция замедлилась до 3,25%

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Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин считает логичным сделать 31 декабря выходным днем, но вряд ли в спешке и накануне Нового года.
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Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

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На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
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Владимир Путин рассказал, как решить проблему зарплат в медицине

Глава государства отметил, что на сегодня уровень зарплат в медицине в целом выше, чем в других социальных сферах.
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Путин прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Левченко

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, назначив врио губернатора региона Игоря Кобзева.
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Горбачев сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. В 2019 году он отметил 88-летие.
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