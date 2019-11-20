Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что у «Газпрома» большой потенциал роста

Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу).
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Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
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