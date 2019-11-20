Экономика
РИА НовостиПутин заявил, что у «Газпрома» большой потенциал роста
Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу).
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Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Авто
Назвали цены на новую Hyundai Sonata для России
Компания Hyundai обнародовала прайс на седан Hyundai Sonata новой генерации для России.
Футбол
Семин прокомментировал состояние Фарфана и Мариу
Наставник ФК «Локомотив» Юрий Семин рассказал о ситуации с травмированными футболистами, сообщает «Чeмпиoнат».
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Общество
В Московском регионе задержали трех вербовщиков в ряды ИГ
Трое вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" задержаны в Московском регионе.
Общество
Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения
Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».
Общество
Госдума разрешила транспортной полиции использовать электрошокеры
Уточняется, что работники подразделений транспортной безопасности смогут использовать искровые разрядники и электрошокеры в случаях защиты от нападения на транспортные объекты и автомобили, от нападения на полицейских или лиц, которые находятся на этих объектах.
Политика
Украинский эксперт «отправил в нокаут» американца в эфире «России 1»
Василь Вакаров и Грэг Вайнер устроили потасовку в эфире. Видео инцидента опубликовал у себя в Twitter Владимир Соловьев.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни
Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Здоровье
Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников
Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.
Наука
Археологи нашли погребальную лодку в погребальной лодке
Во время раскопок в Виньере норвежские археологи нашли остатки большого кургана, а на одном из его краев — погребальную лодку длиной от семи до восьми метров с останками женщины.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Экономика
Россия пустит грузы в обход Прибалтики
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сигареты
В России предложили ввести единую минимальную цену на пачку сигарет.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Экономика
Совет директоров «Ростелекома» одобрил покупку DataLine
Совет директоров «Ростелекома» одобрил приобретение дочерней компанией «Ростелеком-ЦОД» 100% второго крупнейшего по числу стоек в России оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, следует из сообщения компании.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Футбол
«Сочи» уволил главного тренера Точилина
Руководство «Сочи» отправило в отставку главного тренера Александра Точилина, говорится в сообщении футбольного клуба.
Гаджеты
Nokia готовит конкурента наушникам Apple AirPods Pro
В продажу наушники выйдут в черном и сером цвете. Другие особенности пока не раскрываются.
Политика
Украина потребует от России компенсацию из-за имущества в портах Крыма
Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к российскому правительству о выплате компенсации убытков, понесённых из-за присоединения Крыма к России.
Футбол
«Зенит» высмеял низкую популярность «Спартака» в Китае
Официальный твиттер-аккаунт петербургского "Зенита" опубликовал статистику по количеству подписчиков среди российских клубов в китайской социальной сети Weibo.
Экономика
Курс Bitcoin снова снизился. В ноябре монета уже подешевела на $1000
Стоимость главной цифровой монеты снижается с 5 ноября, когда она достигла отметки в $9500.