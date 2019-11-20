Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что у «Газпрома» большой потенциал роста

Рублевая цена акции компании достигла исторического максимума весной 2008 года на уровне 369,5 рубля, что соответствовало капитализации в 8,747 триллиона рублей (369 миллиардов долларов по тому курсу).
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Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
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Рязанцы выстраиваются в очереди к наркологам из-за подорожания справок

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RT на русском 05:41
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Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
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Политика

Глава МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Маас напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила Владимиру Путину, что "реализация альтернативного транзита газа через Украину для нее в будущем очень важная тема, и президент Путин дал ей некоторые обещания".
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Ведомство планирует дать год или два, чтобы военные определенных должностей выучили английский язык.
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Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
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Политика

Заместитель главы МИД Украины намерена уйти в отставку

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль уйдёт со своей должности. Об этом она рассказал в интервью телеканалу «24».
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Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
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Lenta.ru 08:02
Политика

На Украине обвинили Россию «в краже унитазов» с задержанных кораблей

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Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

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Авто

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Немецкий бренд обнародовал тизер люксового внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
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Путина назвали настоящим хозяином на форуме ВТБ

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Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

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Xiaomi собирается выпустить в РФ самую дорогую версию Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi объявила о начале рекламной акции самой дорогой версии Redmi Note 8 Pro.
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Происшествия

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Воронеже

Уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности возбудили следственные органы по факту гибели двух мужчина на строительной площадке в Воронеже 19 ноября, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская.
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Общество

Принят закон о расчете военных пенсий

До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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Путин высказался о целесообразности развития ВСМ в России

Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России нужно просчитать, исходя из целесообразности и возможной выгоды в среднесрочной перспективе, заявил глава государства Владимир Путин.
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Источник в руководстве "королевского клуба" заявил, что этот поступок просто дурная шутка, также отметив, что в отношениях между игроком и клубом в настоящее время одновременно наблюдается злость и равнодушие.
Газета.Ru 07:54
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Стала известна реакция Дзюбы на нецензурные оскорбления фанатов

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о реакции нападающего команды и сборной России Артема Дзюбы на нецензурные оскорбления от болельщиков во время последнего матча отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Спорт

Глазырина включена в состав сборной России по биатлону на Кубок IBU

Правление Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало против изменения критериев отбора в национальную команду на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
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