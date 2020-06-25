Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС. "Были, конечно", - ответил Путин на вопрос о наличии противников. Президент также отметил, что нынешний кризис является одним из самых масштабных и тяжелых.

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

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