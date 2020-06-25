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Газета.RuГазета.RuПутин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Президент России Владимир Путин рассказал, что некоторые противились прямым выплатам населению в условиях пандемии, пишет ТАСС. "Были, конечно", - ответил Путин на вопрос о наличии противников. Президент также отметил, что нынешний кризис является одним из самых масштабных и тяжелых.
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Путин заявил о противниках прямых выплат населению во время эпидемии

РБК16:56

Путин заявил, что у прямых выплат населению были противники

Газета.Ru15:13

Путин рассказал о противниках прямых выплат в период пандемии

Известия14:30

Путин рассказал о противниках прямых выплат россиянам во время пандемии

Московский Комсомолец14:32

Путин сообщил о противниках прямых выплат для поддержки во время пандемии

Комсомольская правда14:43

Владимир Путин рассказал о противниках прямых выплат во время пандемии

Вести.Ru14:25

Путин заявил, что у прямых выплат в качестве поддержки во время пандемии были противники

ТАСС14:12
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В Харькове неизвестные избили битами члена партии Шария

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Политика

Трамп сравнил свои отношения с Россией и с демократами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще вести дела с Россией и КНДР, чем с «немного сумасшедшими» демократами.
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«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии

За четыре года Клопп сделал "Ливерпуль" победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и чемпионом мира среди клубов.
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Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию

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Общество

Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты

Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов.
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Футбол

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Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
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В Башкирии на день запретят продажу алкоголя

Как отмечает администрация Уфы, в соответствующем региональном законе указано введение ограничений во время массовых мероприятий.
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Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition

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С 28 июня снимается запрет на посещение парков, садов и скверов, детских и спортивных площадок (за исключением аттракционов).С 29 июня открываются зоологические парки площадью более 5 га, а также салоны маникюра и педикюра.
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ

В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
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Андрушкевич рассказал в эфире программы «Огонек Тайги» о путях заражения коронавирусом в городских больницах и о занижении статистики по коронавирусу.
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Три автомобиля сгорели у отделения ГИБДД в Южно-Сахалинске

Три микроавтобуса потушили на площадке у МРЭО ГИБДД в Южно-Сахалинске.
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Экономика

МВФ ухудшил прогноз по экономике России

Аналитики МВФ в своем обновленном прогнозе предположили, что российский ВВП в этом году упадет на 6,6%, хотя в апреле они рассчитывали, что этот показатель составит 5,5%. Основные причины такого падения – кризис, возникший из-за коронавируса, и снижение нефтегазовых доходов страны.
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Вышел новый трейлер Cyberpunk 2077

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Сын погибшего в ДТП оскорбился предложением об «усыновлении» Ефремовым

Сын погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова отреагировал на слова адвоката заслуженного артиста России, заявившего, что тот готов "усыновить" детей жертвы аварии, произошедшей 8 июня.
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Порошенко заявил, что у Киева есть «уникальный шанс» вернуть Крым

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что у Киева теперь есть "уникальный шанс" "вернуть" Крым.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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