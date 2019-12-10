Политика
РИА НовостиПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
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Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Финансы
Сбербанк назвал средний курс рубля к доллару на 2020 год
USD / RUB в 2020 году в среднем будет находиться на уровне 64 — Sberbank CIB Курс рубля к доллару в среднем по году будет составлять в 2020 году 64, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.
Общество
Долг Украины перед Россией по евробондам достиг 4,5 млрд долларов
Сумма требований России к Украине по неисполненным обязательствам по евробондам с учетом начисленных процентов достигла 4,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении на сайте Минфина РФ.
Общество
Китай запретил американские компьютеры и софт
Китай отказывается от американской техники Правительство Китая постановило, что офисы всех государственных служб должны быть очищены от зарубежного компьютерного оборудования.
Футбол
ЦСКА представил видео спорных решений арбитра в матче с «Краснодаром»
ЦСКА в субботу в рамках 19-го тура чемпионата России в гостях сыграл вничью с "Краснодаром" — 1:1. После матча президент московского клуба Евгений Гинер в интервью championat.com назвал судейство Василия Казарцева беспределом и заявил, что глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров должен уйти с занимаемой должности.
Здоровье
Врач рассказала, как предотвратить гипертонию
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
Политика
США ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
Общество
Хозяйственник и политик: Юрий Лужков не перенес операции на сердце
В Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
Экономика
Госдума продлила заморозку накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, по которому отчисления в накопительную часть пенсии будут заморожены до 2022 года, передает агентство «Москва» во вторник, 10 декабря.
Политика
Опубликовано видео Путина и Зеленского в Париже
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Политика
Зеленский назвал дату обмена «всех на всех»
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что обмен удерживаемых лиц в формате «всех на всех» запланирован на 24 декабря, и должен состояться не позднее 31 декабря.
Политика
«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская рассказала, как пережила клиническую смерть в 26 лет
Впоследствии оказалось, что Ирина не просто упала в обморок, а пережила клиническую смерть от болевого шоа вызванного выходом камней из почек.
Происшествия
Убившего сотрудника СК направят на принудительное лечение
Обвиняемого в убийстве сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ направят на принудительное лечение.
Политика
Лавров и Помпео встретились в Вашингтоне
В Вашингтоне началась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео, сообщил корреспондент РИА Новости.
Кино
Сериал «Чернобыль» претендует на «Золотой глобус»
Общество
Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику
Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
Общество
Роскачество проверило оливковый майонез
Эксперты проверили 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Наука
Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя
В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Фигурное катание
Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
Политика
Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте.
Политика
В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке
Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
Политика
Путин поддержал использование материнского капитала для операций детей
Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.