Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Путин обещал подумать о выходном 31 декабря

РЕН ТВ19:56

Путин пообещал рассмотреть идею сделать 31 декабря выходным днем

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Путин пообещал рассмотреть идею выходного 31 декабря

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Путин отреагировал на предложение объявить 31 декабря выходным днём

Life.ru11:17

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

RT на русском11:06

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

РБК11:59

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

ТАСС10:59
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Детская стоматологическая поликлиника в Благовещенске готовится к открытию

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После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
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Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
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Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин

Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
РБК 21:15
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Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Коммерсантъ 21:47
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В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем

РИА Новости 15:15
Наука

Ученые нашли связь между полом человека и склонностью к самоубийству

”Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска”, — в конечном итоге заключил специалист по эпидемиологии и соавтор исследования Джейми Градус.
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Продукты с растительными жирами могут переименовать

Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
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Политика

На Украине хотят отменить закон о госязыке

Документ об отмене закона о государственном языке внесен на рассмотрение Верховной рады, сообщил член партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
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Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

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Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
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Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
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Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
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Корабль России заподозрили в охоте за авианосцем США

Lenta.ru 22:31
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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите

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Лавров прокомментировал встречу с Трампом

«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Известия 18:28
Армия и оружие

ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco

Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что Иран имеет отношение к ракетам и беспилотникам, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.
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WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
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