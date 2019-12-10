Политика
RT на русскомПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Общество
Москва оказалась 52-й в списке комфортных российских городов
Москва заняла 52 место в рейтинге комфортных для проживания и одновременно доступных по стоимости жилья российских городов, составленного Институтом территориального развития "Урбаника".
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Армия и оружие
В США заявили о необходимости довести количество кораблей ВМС до 355
Исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли заявил, что к 2030 году у Вашингтона в распоряжении должно быть 355 кораблей, пишет Defense News.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Футбол
«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов
После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек
В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Политика
Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Футбол
«Локомотив» отправился в Мадрид на заключительную встречу ЛЧ
Происшествия
Под Владивостоком произошло массовое ДТП с участием десятков машин
Массовое ДТП произошло под Владивостоком на трассе «Де-Фриз — Седанка — Патрокл» в районе села Прохладное Надеждинского района.
Политика
Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе
Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом малазийском Boeing над Донбассом MH17 была ошибочно показана версия с истребителем, пишет журналу The New Yorker.
Происшествия
В Уфе сел пассажирский самолет с отказавшим двигателем
Наука
Ученые нашли связь между полом человека и склонностью к самоубийству
”Предсказать самоубийство невероятно сложно, потому что каждый суицид является результатом множества взаимодействующих факторов риска”, — в конечном итоге заключил специалист по эпидемиологии и соавтор исследования Джейми Градус.
Общество
Продукты с растительными жирами могут переименовать
Молокосодержащие продукты с растительными жирами могут переименовать, сообщают "Известия".
Политика
На Украине хотят отменить закон о госязыке
Документ об отмене закона о государственном языке внесен на рассмотрение Верховной рады, сообщил член партии «Слуга народа» Максим Бужанский.
Общество
ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично
Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
Общество
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон
Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Кино
Объявлены номинанты на «Золотой глобус»
Политика
Чижов предсказал «новое начало» в отношениях России и Евросоюза
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове.
Общество
Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г
Правительственная комиссия по транспорту утвердила программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального или межмуниципального и местного значения до 2035 года, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов после заседания комиссии.
Политика
Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста
Встречу готовил прежний, Михаил Федотов, и собеседники «Ведомостей» в СПЧ предполагали, что Федотов поплатился должностью за выступления членов СПЧ в защиту участников летних протестов в Москве.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева с детьми встречают его с гастролей
Телеведущий Максим Галкин показал подписчикам Instagram, как супруга Алла Пугачева вместе с детьми встречает его с гастролей.
Общество
Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты
Чуть меньше (31%) назвали справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей, 20% - 30-40 тысяч рублей, 10% - 21-30 тысяч рублей.
Политика
Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова на саммите
"Сдали нервы" Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее заявил, что у помощника президента России Владислава Суркова "сдали нервы".
Политика
Лавров прокомментировал встречу с Трампом
«Состоялась встреча в Белом доме с президентом Дональдом Трампом, которая прошла в атмосфере, я считаю, взаимопонимания, прежде всего в том, что касается ответственности России и США за положение дел в мире», — приводит слова Лаврова ТАСС.
Армия и оружие
ООН не смогла подтвердить причастность Ирана к атакам на Saudi Aramco
Организация Объединенных Наций не может подтвердить, что Иран имеет отношение к ракетам и беспилотникам, которые использовались для нападения на саудовские нефтяные объекты Saudi Aramco в сентябре, сообщил генеральный секретарь Антонио Гутерриш в докладе Совету безопасности ООН.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.