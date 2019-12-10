Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

РБК11:59

Путин пообещал рассмотреть идею выходного 31 декабря

Известия11:23

Путин сообщил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

РИА Новости11:03

Путин отреагировал на идею сделать 31 декабря выходным

Газета.Ru11:08

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

RT на русском11:06

Путин отреагировал на предложение объявить 31 декабря выходным днём

Life.ru11:17

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

ТАСС10:59
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Одно из последних исследований Министерства обороны США показало, что к 2050 году может появиться целый ряд новых технологий, которые позволят превратить обычного солдата в кибернетически улучшенного бойца.
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В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США

Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
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В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
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Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
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По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
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По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
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Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров

RT на русском 03:51
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Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы

Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
РБК 16:04
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На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
РИА Новости вчера в 17:25
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Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
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По словам Тимошенко, легитимация "формулы Штайнмайера" на уровне президента и стремление Зеленского предоставить неподконтрольным территориям особый статус на постоянной основе вызывают беспокойство.
Газета.Ru 07:46
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В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Армия и оружие

США восхитили разработки тульского КБП

Молодой коммунар 07 декабря в 14:37
Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru 17:12
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Двое подростков умерли в клинике Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.
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«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0.
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В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом

8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
РБК 15:55
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«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ

RT на русском 16:59
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Круговой не поедет с «Зенитом» на зимние сборы

Ранее сообщалось, что Круговой отправится на зимние сборы с петербургским «Зенитом», который отдал его в аренду башкирскому клубу.
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Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
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Названы самые востребованные комплектации популярных авто в РФ

Изучив результаты онлайн-продаж более 15 тыс. автомобилей, аналитики Autospot.ru назвали самые популярные и непопулярные комплектации российских бестселлеров.
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Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»

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В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
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На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
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Губернатор Амурской области подвел итоги 2019 года

Спасибо за ваш труд, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов и пожелал всем успехов в следующем году.
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