Политика
RT на русскомПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
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Армия и оружие
США создает армию нового поколения
Одно из последних исследований Министерства обороны США показало, что к 2050 году может появиться целый ряд новых технологий, которые позволят превратить обычного солдата в кибернетически улучшенного бойца.
Армия и оружие
В России предрекли «генеральное сражение XXI века» с США
Генеральное сражение XXI века может возникнуть между российским, китайским, американским и японским флотами, утверждает на страницах «Военно-промышленного курьера» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.
Кино
Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России
Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
Футбол
Семак: не стоит выделять кого-то, искать крайних. Все плохо сыграли
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонской "Бенфикой" (0:3).
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» и вылетел из ЛЧ
В матче шестого тура группового раунда Лиги чемпионов санкт-петербургский «Зенит» уступил португальской «Бенфике».
Энергетика
Китай будет покупать русский газ вместо австралийского
Завершение строительства газопровода «Сила Сибири», по которому российский газ пойдёт в Китай, вызвало бурную реакцию западных СМИ.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Общество
Глава Холмского района подал в отставку
По результатам отчета глава Холмского района Алексей Летечин подал в отставку.
Политика
Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН
По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
Политика
Зеленский рассказал о подходе Путина к ведению переговоров
Политика
Аваков озвучил план по возвращению под контроль украинской границы
Авакову задали вопрос о том, могут ли стороны достичь компромисса по границе, учитывая то, что президент России Владимир Путин, по словам одного из корреспондентов, «четко дал понять: сначала выборы, потом контроль над границей».
Экономика
На Дальнем Востоке начнут выдавать ипотеку под 2% годовых
Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях программы "Дальневосточная ипотека" для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей, об этом сообщается на сайте правительства.
Происшествия
Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева
Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
Тимошенко обеспокоена легитимацией «формулы Штайнмайера»
По словам Тимошенко, легитимация "формулы Штайнмайера" на уровне президента и стремление Зеленского предоставить неподконтрольным территориям особый статус на постоянной основе вызывают беспокойство.
Происшествия
В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек
В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
Армия и оружие
США восхитили разработки тульского КБП
Здоровье
Двое подростков умерли в клинике Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.
Футбол
«Валенсия» и «Челси» вышли в плей-офф Лиги чемпионов
«Челси» на своем поле обыграл «Лилль» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Лондонцы победили со счетом 2:0.
Происшествия
В Волгоградской области произошло ДТП с рейсовым автобусом
8 декабря в Кировском районе Санкт-Петербурга машина въехала в автобус, в результате аварии пострадали пять человек.
Футбол
«Барселона» выбила «Интер» из ЛЧ
Футбол
Круговой не поедет с «Зенитом» на зимние сборы
Ранее сообщалось, что Круговой отправится на зимние сборы с петербургским «Зенитом», который отдал его в аренду башкирскому клубу.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Авто
Названы самые востребованные комплектации популярных авто в РФ
Изучив результаты онлайн-продаж более 15 тыс. автомобилей, аналитики Autospot.ru назвали самые популярные и непопулярные комплектации российских бестселлеров.
Кино
Netflix выпустил три трейлера нового «Ведьмака»
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак
Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Экономика
Губернатор Амурской области подвел итоги 2019 года
Спасибо за ваш труд, — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов и пожелал всем успехов в следующем году.