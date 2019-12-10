Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.

Общество В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.

Футбол «Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.

Политика Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".

Шоу-бизнес 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта 63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".

Гаджеты WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.

Авто Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.

Общество Китай отказывается от иностранных компьютерных технологий Пекин еще в 2014 г. захотел, чтобы его ведомства, армия, госкомпании и банки отказались от большинства иностранных технологий, отмечает Bloomberg.

Общество В Пионерах два года не могут заменить на улице четыре лампочки Не только село Чехов интересовало жителей Холмского района на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, вопросы звучали и по Пионерам, правда, всего от одной жительницы.

Политика В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).

Политика США ввели санкции против главы грозненского управления МВД За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.