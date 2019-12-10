Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями СПЧ оценил возможность сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Читать в источнике
Комментировать449

Подробнее о событии

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

РБК11:59

Путин пообещал рассмотреть предложение сделать 31 декабря выходным днем

ТАСС10:59

Путин отреагировал на предложение объявить 31 декабря выходным днём

Life.ru11:17

Путин отреагировал на идею сделать 31 декабря выходным

Газета.Ru11:08

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

RT на русском11:06

Путин сообщил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

РИА Новости11:03

Путин пообещал рассмотреть идею выходного 31 декабря

Известия11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 18:58, Ашберн
Армия и оружие

Белоруссия намерена провести совместные учения с НАТО

Белоруссия готова к совместным учениям с НАТО и ведет переговоры относительно возможных форматов.
ИА Новороссия вчера в 07:05
Футбол

«Спартак» опубликовал итоги заседания совета директоров клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала итоги заседания совета директоров клуба.
Чемпионат 12:13
Политика

Лавров заявил об угрозах Уилана «просверлить головы» сотрудникам ФСИН

По словам Лаврова, Уилан грозил сотрудникам ФИСН «просверлить голову дрелью» и делал множество «аррогантных» высказываний.
РБК 15:12
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в итальянском Турине.
RT на русском 08 декабря в 10:13
Наука

Как жизнь выдержала миллионы лет под слоем льда

С 720 по 635 миллионов лет назад Земля была покрыта ледяной коростой.
Популярная механика 08 декабря в 11:32
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA насчет российских спортсменов

Владимир Путин высказался по поводу решения Всемирного антидопингового агентства насчет российских спортсменов.
Алтапресс вчера в 21:26
Музыка

Конфликт Юрия Шатунова с продюсером «Ласкового мая» набирает обороты

Певец Юрий Шатунов покинул группу «Ласковый май» летом 2019 года.
Слово и Дело 03:01
Политика

Путин заявил о риске второй «Сребреницы» в Донбассе

Президент России Владимир Путин предрек в Донбассе вторую Сребреницу, если украинский лидер Владимир Зеленский закроет границу войсками.
РИА Новости 09:49
Экономика

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о защите инвестиций

Госдума приняла в первом чтении законопроект о соглашениях о защите и поощрении капвложений в России (СЗПК), сообщается на сайте нижней палаты.
Коммерсантъ 09:41
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ 16:55
Политика

Лавров назвал заявления Шиффа о его встрече с Трампом абсурдными

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного конгрессмена Адама Шиффа, который назвал встречу Лаврова с президентом США Дональдом Трампом "победой российской пропаганды".
РИА Новости 18:43
Происшествия

Пассажирский Як-42 с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Уфе

REGNUM 15:29
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Хоккей

Артемий Панарин: Я запомнил пару крысенышей – российских журналистов

Может Панарин назовет крысенышем и Кавокина, раз он отказывает журналистам в неудобных вопросах.
Спорт день за днем 06:40
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp после 31 декабря не будет поддерживаться ранними операционными системами, сообщает издание Daily Mail.
Телеканал Санкт-Петербург 01:29
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru 14:28
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

Как заявил глава «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев, в настоящее время рынок ведет себя так, что в следующем году будет заметно падать спрос россиян на новые модели автомобилей.
Кубанские новости 13:20
Общество

Китай отказывается от иностранных компьютерных технологий

Пекин еще в 2014 г. захотел, чтобы его ведомства, армия, госкомпании и банки отказались от большинства иностранных технологий, отмечает Bloomberg.
Ведомости 06:27
Общество

В Пионерах два года не могут заменить на улице четыре лампочки

Не только село Чехов интересовало жителей Холмского района на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, вопросы звучали и по Пионерам, правда, всего от одной жительницы.
Сахалин.Инфо 18:37
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Известия 12:03
Политика

В Верховную раду внесли законопроект об особом статусе Донбасса

В числе согласованных позиций было включение «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины («формула Штайнмайера» предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там свободных выборов).
Коммерсантъ 16:49
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал на видео, как его ждут дома Алла Пугачёва и дети

Максим Галкин опубликовал в Instagram несколько видео, на которых его с трепетом ждут дома жена и дети.
Территория новостей 14:22
Происшествия

В результате стрельбы в Нью-Джерси погибли шесть человек

В результате стрельбы в американском городе Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) погибли шесть человек.
RT на русском 17:02
Общество

Названы место и дата похорон Лужкова

Газета.Ru 14:37
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Политика

Путин обвинил Ленина в заложении мины под государственность РФ

Президент России Владимир Путин обвинил вождя пролетариата и создателя СССР Владимира Ленина в том, что тот заложил "мину под российскую государственность".
РЕН ТВ 11:02
Политика

Эрдоган заявил, что Турция не откажется от С-400

Росбалт вчера в 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное