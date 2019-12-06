Политика

ТАССТАССПутин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность

В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6 %. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.
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Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

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Путин: в России обеспечена макроэкономическая стабильность

REGNUM07:55
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

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Политика

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Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев заявил СМИ, что отец певицы Жанны Фриске угрожал ей пистолетом.
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Политика

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Общество

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Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
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Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
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