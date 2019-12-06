Политика
ТАССПутин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность
В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6 %. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:58, Ашберн
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Общество
Умер отравившийся «Кротом» ученый-математик из МГУ
Ученый-математик, заслуженный преподаватель МГУ Олег Ивашев-Мусатов умер на 92-м году жизни в Москве, сообщил РБК его сын.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев заявил, что отец Жанны Фриске угрожал ей пистолетом
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев заявил СМИ, что отец певицы Жанны Фриске угрожал ей пистолетом.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Общество
Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ
Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.
Общество
Минобороны России испытало спутник-инспектор
Экономика
Росстат рассказал о росте цен на гречку
Начальник управления контроля АПК ФАС России Анна Мирочиненко 6 декабря сообщила, что антимонопольная служба пока не получала жалоб от граждан и розничных сетей на переработчиков в связи с ростом цен на гречку.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Армия и оружие
В Китае обвинили РФ в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон»
В Китае медиа-издание Sina Military опубликовало статью, в которой РФ обвиняют в хищении технологии гиперзвуковых ракет «Циркон».
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Общество
От хакерских атак россиянина Якубца пострадали более 300 компаний
Ранее стало известно, что власти Соединенных штатов обвинили россиян Максима Якубца и Игоря Турашова в киберпреступлениях.
Политика
Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой
Пранкер Лексус (Алексей Столяров) утверждает, что дозвонился президенту Украины Владимиру Зеленскому и пообщался с ним.
Общество
В Саратове созданы лучшие в РФ условия для помощи обманутым дольщикам
Власти Саратовской области создали в регионе самые благоприятные во России условия для оказания помощи обманутым дольщикам.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось административное здание
Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Кино
IMDb назвал топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года
Кинопортал IMDb обнародовал топ-10 актеров и актрис кино и телевидения 2019 года.
Армия и оружие
Нигерия приняла на вооружение бронеавтомобиль Ezugwu 4Х4
Нигерийские вооруженные силы приняли на вооружение разработанные и выпущенные в Нигерии броне автомобили Ezugwu (Гора).
Авто
Представитель АвтоВАЗа рассказал, когда автомобили LADA станут лучше
Вице-президент АвтоВАЗа по дизайну, автор фирменного «Х-стиля» автомобилей LADA Стив Маттин рассказал в интервью СМИ, когда качество автомобилей LADA станет лучше.
Политика
Китай ввёл ограничения против работающих в стране дипломатов США
Чуньин объяснила, что такие меры стали ответом на ограничения Госдепа США, введенные в отношении китайских дипломатов в октябре 2019 года.
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Происшествия
В Омской области нашли «озеро» из крови
В Калачинском районе Омской области недалеко от скотомогильника обнаружили "искусственный водоем из слитой крови" животных.
Футбол
Андрей Аршавин посоветовал Слуцкому отправиться в «Сочи»
Экс форвард «Зенита» Андрей Аршавин порекомендовал Леониду Слуцкому возглавить «Сочи».
Космос
Бордо в иллюминаторе: зачем виноделы отправили ящик красного на МКС
Кино
Две ленты Рязанова попали в список любимых новогодних фильмов россиян
Экономика
Региону выделили 793,5 млн рублей за эффективную работу губернатора
Виталий Невар / Новый Калининград Калининградская область получит грант в размере 793,5 млн рублей за эффективную деятельность высших должностных лиц в 2019 году.