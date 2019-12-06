В России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на историческом минимуме 3,6 %. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса Германии.

Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность

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Общество Патриарх Кирилл мог пользоваться бывшим самолетом ВТБ Патриарх Кирилл летал на самолете Gulfstream G450 стоимостью 43 миллиона долларов, утверждается в расследовании сайта The Bell.

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Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

Происшествия В Екатеринбурге загорелось административное здание Административное здание загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.