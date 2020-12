Видео: почти 35 минут геймплея «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels от создателей Shelter

Творческий руководитель независимой студии Might and Delight Якоб Тухтен (Jakob Tuchten) поделился с порталом PC Gamer получасовым видео геймплея грядущей «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels.