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VSE42.RU
VSE42.RU

Путин рассказал о реализации проектов по развитию нефтехимической продукции

Президент России Владимир Путин рассказал о реализации масштабных проектов для продвижения отечественной нефтехимической продукции внутри страны и за рубежом. Президент РФ сообщил, что для реализации в данные проекты вложено около пяти триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии

У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, есть возможности занять ниши и на глобальном рынке, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли.
РИА Новости08:27
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Известия

Нефтекомплекс мер: объемы выпуска химпродукции должны вырасти на 70%

Известия13:39
ТАСС

Путин: Россия должна нарастить темпы импортозамещения в малотоннажной нефтехимии

ТАСС09:13
РЕН ТВ

Путин оценил потенциал российской нефтехимии

РЕН ТВ08:31
RT на русском

Путин отметил потенциал роста российской нефтехимии

RT на русском08:41
Тюменская линия

Владимир Путин: власти РФ поддержат предприятия нефтегазохимии

Тюменская линия08:37
ТК Звезда

Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии

ТК Звезда08:55
РИА Новости

Путин призвал активнее продвигать продукцию нефтехимии

РИА Новости08:43

Австралийский телескоп открыл около миллиона неизвестных ранее галактик

Австралийский радиоинтерферометр «Australian Square Kilometre Array Pathfinder» (ASKAP) нанес на карту Вселенной около трех миллионов источников всего за 300 часов наблюдений, треть из которых ранее были неизвестны.
Австралийский телескоп открыл около миллиона неизвестных ранее галактик
Ин-спейс.ру02:20

Санду потребовала вывести из Приднестровья российских миротворцев

«В Приднестровье находится оперативная группа РФ, в отношении этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии», — заявила Санду во время пресс-конференции.
Новостной фронтвчера в 05:36

В Твери поликлинику переделают под ковидный госпиталь

По состоянию на 1 декабря в регионе инфекционные госпитали действуют в Областной клинической больнице, городской больнице №6 Твери, Калининской, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской, Кашинской ЦРБ, Областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, Детской областной больнице.
ТИА14:45

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам снизилась

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам третьей декады ноября составила около 4,44% годовых, снизившись с почти 4,54% за вторую декаду прошлого месяца.
Банки.ру09:41

«Балтика» оштрафует директора по развитию, который предложил судье «выйти один на один»

Накануне Аракелян опубликовал в Instagram оскорбительный пост в адрес арбитра Юнуса Кошко, который судил матч 25-го тура ФНЛ с "Торпедо" (0:0). Аракелян назвал судью "тварью", а также предложил тому "выйти один на один".
Sport.ru04:28

Видео: почти 35 минут геймплея «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels от создателей Shelter

Творческий руководитель независимой студии Might and Delight Якоб Тухтен (Jakob Tuchten) поделился с порталом PC Gamer получасовым видео геймплея грядущей «крохотной сетевой ролевой игры» Book of Travels.
3DNews06:23

Путин внес в Госдуму законопроект о запрете двойного гражданства для госслужащих

В соответствии с законопроектом госслужащие и военные не могут иметь гражданство другого государства, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина России проживать на территории другой страны.
RuNews24.ruвчера в 10:00

В Лиге чемпионов «Краснодар» дома сыграет с клубом «Ренн»

Напомним, что первый поединок между командами во Франции получился очень напряжённым, а к победе чуть ближе были всё-таки хозяева, которые оказывали давление на чужие ворота до последних минут, но краснодарцы выстояли, сыграв вничью – 1:1. Нужно отметить, что футбольные клубы из Франции не самые приятные соперники для россиян.
SM Newsвчера в 10:08

Савченко заявила, что жителей Донбасса можно «перекупить»

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».
News.ru15:32