Санду потребовала вывести из Приднестровья российских миротворцев

«В Приднестровье находится оперативная группа РФ, в отношении этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии», — заявила Санду во время пресс-конференции.