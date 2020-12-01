Путин рассказал о реализации проектов по развитию нефтехимической продукции
Президент России Владимир Путин рассказал о реализации масштабных проектов для продвижения отечественной нефтехимической продукции внутри страны и за рубежом. Президент РФ сообщил, что для реализации в данные проекты вложено около пяти триллионов рублей.В источнике
С чего всё началось
Путин рассказал об огромном потенциале российской нефтехимии
У российской нефтехимии огромный потенциал роста не только внутри страны, есть возможности занять ниши и на глобальном рынке, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию нефтегазохимической отрасли.
РИА Новости08:27
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