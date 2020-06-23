Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил, что власти не допустили резкого падения рубля

Власти РФ не допустили резкого падения курса рубля в период нестабильности на сырьевых и финансовых рынках, сейчас же российская национальная валюта фактически вернулась на докризисный уровень, а ее стабильность обеспечена за счет прочности фундаментальных основ российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин: В РФ не допустили резкого падения рубля, он вернулся на уровень до кризиса

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ТВ Центр10:48
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Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
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Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

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Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
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Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

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Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
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Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию

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На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
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У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание, заявил его адвокат, переадет РИА "Новости".
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Путин выступит с обращением к жителям РФ

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Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, о которых было объявлено ранее.
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Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
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Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье

Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
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Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

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Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании

Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
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