Экономика
РИА НовостиПутин заявил, что власти не допустили резкого падения рубля
Власти РФ не допустили резкого падения курса рубля в период нестабильности на сырьевых и финансовых рынках, сейчас же российская национальная валюта фактически вернулась на докризисный уровень, а ее стабильность обеспечена за счет прочности фундаментальных основ российской экономики, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Владимир Путин: «России удалось не допустить резкого изменения курса рубля»
Петербургский дневник10:40
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Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru 05:26
Политика
Путин призвал к осторожности до появления вакцины от коронавируса
Пока не появится надежная вакцина, нужно быть очень осторожными. Об этом заявил президент Владимир Путин в обращении к гражданам.
Российская газета 10:24
Автоспорт
В Ferrari начали тесты в Муджелло
Команда Ferrari начала тесты в Муджелло с машиной SF71H 2018 года. Утром за руль сел Себастьян Феттель.
F1news.ru 05:07
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 10:38
Футбол
Виллиан продлит контракт с «Челси» до конца сезона
Форвард «Челси» Виллиан продлит контракт с клубом до конца сезона, сообщает Goal.
Спорт-Экспресс 11:24
Политика
Путин заявил, что россиянам еще предстоит непростой период
Россиянам еще предстоит непростой период, но уверенность в том, что жизнь налаживается, создает другой, позитивный, оптимистичный настрой, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 10:57
Политика
Владимир Путин встретился с президентом Сербии
Первый канал 11:23
Общество
Гидрометцентр прогнозирует аномальную жару в европейской части России
Аномальная жара прогнозируется в Москве и других регионах западной половины европейской части России с пятницы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 03:14
Происшествия
В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке
Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
REGNUM 05:42
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском 11:05
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Политика
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании
Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
Коммерсантъ 11:07
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Общество
В Сеченовском университете рассказали о ходе вакцинации добровольцев
У некоторых добровольцев, которые испытывают вакцину от коронавируса в Сеченовском университете, в первые часы наблюдалось повышение температуры и головная боль.
RT на русском 05:37
Политика
Зеленский заявил, что всё равно не поехал бы на парад Победы в Москву
Киев, 22 июня 2020, 18:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву, даже получив такое приглашение.
REGNUM вчера в 11:52
Политика
Путин назвал главное условие принятия поправок в Конституцию
Поправки в Конституцию РФ вступят в силу, только если граждане их поддержат.
Lenta.ru 10:51
Здоровье
Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области
На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:50
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Общество
Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса
Интерфакс 10:23
Общество
У основателя Baring Vostok Майкла Калви обнаружили рак
У основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви обнаружено онкологическое заболевание, заявил его адвокат, переадет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:40
Политика
Путин выступит с обращением к жителям РФ
Москва, 23 июня 2020, 12:32 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к жителям России.
REGNUM 05:32
Общество
Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей
Президент России Владимир Путин поручил выделить регионам 100 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, о которых было объявлено ранее.
ГТРК Марий Эл 10:51
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости вчера в 20:00
Общество
Путин предложил расширить льготную ипотеку на более дорогое жилье
Президент Владимир Путин заявил о расширении льготной ипотеки под 6,5% на новое жилье стоимостью до 6 миллионов рублей в регионах, а в Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей.
Компания 10:38
Здоровье
Ограничения из-за коронавируса могут продлить в Челябинской области
В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что на 22 июня на территории Челябинской области зарегистрировано 6298 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения - 181,2).
Курс дела вчера в 11:05
Экономика
Голикова назвала маленьким доход россиян со средней зарплатой
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова считает маленьким годовой доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату.
ТАСС вчера в 14:22
Общество
Скончался экс-сенатор Евгений Тарло
Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ 06:53
Происшествия
Секретарша обвинила директора Театра Виктюка в изнасиловании
Источник в правоохранительных органах сообщил о поступлении в полицию заявления от секретарши Театра Романа Виктюка, в котором она обвинила директора заведения Валерия Райкова в изнасиловании.
Газета.Ru 06:13