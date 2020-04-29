Общество
Московский КомсомолецПутин заявил о беспрецедентной ситуации с нефтью
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке нефти, отметив «драматичные колебания» цен. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития энергетики. По словам главы государства, проблемы в сфере глобальной энергетики стали системными и вышли далеко за национальные рамки.
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Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня вчера в 14:10
Кино
Умер индийский актёр Ирфан Кхан
RT на русском 09:54
Общество
Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники
Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
Энергетика
Мировые цены на нефть демонстрируют рост
Москва, 29 апреля 2020, 10:37 — REGNUM Фьючерсы на нефть марок Brent и WTI выросли в цене, об этом свидетельствуют данные торгов 29 апреля.
REGNUM 03:37
Общество
Попова объяснила продление ограничений по коронавирусу
Продлить ограничения, введенные из-за коронавируса, было необходимо, чтобы прервать его передачу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:00
Общество
СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной
Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
Происшествия
В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
Армия и оружие
Иран отослал США в историю: Персидский залив назван нашим именем
«США должны отказаться от своих заговоров против иранского народа, именем которого называется этот залив и который защищал его на протяжении всей своей истории», — сказал Роухани, передаёт новостное агентство Mehr.
Евразия Daily 07:41
Общество
На майские праздники усилят контроль самоизоляции в Подмосковье
Во время майских праздников на территории Московской области соблюдение режима самоизоляции будут проверять усиленные патрули, рассказал в эфире телеканала «Россия 1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Live24 12:29
Общество
В интернете выставили на продажу ворованные данные россиян
В интернете опять выставили на продажу ворованные данные россиян.
Российская газета 03:56
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Экономика
Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса
Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:03
Политика
Дмитрий Махонин анонсировал смягчение режима самоизоляции в Прикамье
Глава Прикамья анонсировал скорое смягчение режима самоизоляции.
Рифей-Пермь 09:38
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
В Москве cтуденты-медики получат выплаты за работу с COVID-19
Студенты-медики будут получать более 100 тысяч рублей за работу в коронавирусных больницах Москвы, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
РИА Новости 06:10
Общество
В России прекратились продажи листового чая Lipton и Brooke Bond
Компания Unilever прекратила продажи листового чая под брендами Lipton и Brooke Bond в России.
Коммерсантъ 06:20
Общество
Глеб Самойлов экстренно госпитализирован
Газета.Ru 12:17
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Авто
Новые условия госпрограммы льготного автокредитования заработают в мае
Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Автоновости дня 03:45
Общество
СМИ: в Москве от коронавируса умер 34-летний сотрудник ФСО
Сотрудник столичного 6-го отдела управления правительственной связи ФСО, капитан Александр Филатов, скончался от COVID-19.
News.ru 12:50
Финансы
Валютные резервы Саудовской Аравии сократились до минимума с 2011 года
Валютные резервы центрального банка Саудовской Аравии в марте сократились самыми быстрыми темпами по крайней мере за 20 лет и достигли самого низкого уровня с 2011 года, пишет Reuters.
Вести.Ru 07:52
Происшествия
В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
Фигурное катание
Каюмова: «Не понимаю, почему Медведева ушла от Тутберидзе»
Бывшая фигуристка Алсу Каюмова, занимавшаяся у тренера Этери Тутберидзе, призналась, что не понимает, почему фигуристка Евгения Медведева решила уйти из группы специалиста, чтобы начать работу с канадцем Брайаном Орсером.
Sport.ru 08:59
Наука
Причина высокой смертности от коронавируса среди мужчин названа
Еще в январе внимание ученых привлек тот факт, что погибших от коронавируса мужчин было больше, чем женщин.
ToDay News Ufa 04:07