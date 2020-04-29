Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке нефти, отметив «драматичные колебания» цен. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития энергетики. По словам главы государства, проблемы в сфере глобальной энергетики стали системными и вышли далеко за национальные рамки.

Путин заявил о беспрецедентной ситуации с нефтью

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