с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов. 6,2K

Политика Bloomberg: Берлин готовит ответ на санкции против «Северного потока-2» Германия готовит адекватный ответ на возможное ужесточение американских санкций по "Северному потоку-2", сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 216

Политика WSJ: США намерены догнать и перегнать Huawei, купив Ericsson и Nokia Приобретение европейских компаний Ericsson и Nokia американскими компаниями обсуждается администрацией Белого дома, в качестве возможности создания конкурента китайской компании Huawei.

Общество Участники испытаний вакцины от коронавируса рассказали о самочувствии Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии. 189

Армия и оружие Су-57 снабдят новыми средствами поражения Разработка ряда новых средств поражения для истребителей пятого поколения Су-57 завершена, еще часть новинок находится в стадии разработки. 1

Общество Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 264

Политика Саакашвили объяснил, в чём Россия превосходит Украину Киев, 26 июня 2020, 07:24 — REGNUM Россия опережает Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности налоговой системы, заявил 25 июня бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, занимающий ныне пост главы исполнительного комитета украинского национального совета реформ. 108

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско". 2,7K

Политика Лукашенко обсудит с Путиным вмешательство России в белорусские выборы Как сообщает «Интерфакс», президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в четверг, 25 июня, заявил, что есть люди и в России, и в Польше, которые стоят за белорусскими оппозиционерами и вмешиваются в президентские выборы Беларуси. 5

Футбол «Ливерпуль» стал чемпионом Англии по футболу Поражение "Манчестер Сити" в матче против лондонского "Челси" позволило "Ливерпулю" впервые с сезона-1989/90 стать чемпионом Англии по футболу.

Общество На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений Группа жителей американского города Ситка на Аляске предложили снести памятник Александру Баранову, который был правителем русских поселений в Америке на рубеже XVIII- XIX веков. 2

Здоровье Миф о вреде защитных масок развеян Как сообщает ToDay News Ufa, Равина Куллар, член Американского общества инфекционных заболеваний, утверждает: «Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования». 69

Общество Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук. 989

Шоу-бизнес Кристина Асмус лично раскрыла причину развода с Харламовым Ранее актриса говорила о том, что не стала бы «хайпить» на теме отношений с мужем. К решению о разводе Кристина с Гариком шли уже давно. 328

Финансы Российские банки вернулись к наращиванию запасов золота На 1 июня драгметаллов в пересчете на золото хранилось в банках 79,57 т. Как изменились запасы золота в крупных банках В мае лидером роста запасов в пересчете на золото стал ВТБ. 1