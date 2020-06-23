с чего всё началось

Путин отметил, что новые налоговые ставки в России даже лучше, чем в индийской и ирландской юрисдикциях, традиционно привлекательных для высокотехнологичных компаний. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», – заявил Путин.

Путин заявил о снижении налогов для IT-компаний

Общество Умер бывший сенатор Евгений Тарло Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию. 145

Экономика Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. 53

Шоу-бизнес Пугачева ожидает пополнение в семье Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление. 45

Происшествия Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. 549

Общество Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин «Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.

Общество Глава буддистов Тувы скончался от коронавируса Скончался глава буддистов Республики Тува Башкы Джампел Лодой, сообщил на своей странице в соцсети глава Тувы Шолбан Кара-оол. 31

Космос Астрохимики обнаружили новую органическую молекулу недалеко от центра Млечного Пути Спектроскопические исследования молекулы пропаргилимина в лаборатории помогли найти ее в облаке недалеко от центра Млечного Пути.

Происшествия В Москве произошла перестрелка воров в законе Как отмечают неофициальные паблики, в одном из баров проходила так называемая сходка воров в законе. 12

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 239