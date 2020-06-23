Экономика

КомпанияКомпанияПутин заявил о снижении налогов для IT-компаний

Путин отметил, что новые налоговые ставки в России даже лучше, чем в индийской и ирландской юрисдикциях, традиционно привлекательных для высокотехнологичных компаний. «Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире», – заявил Путин.
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с чего всё началось
Чтобы снизить финансовую нагрузку на IT-фирмы, страховые взносы снизят
 с 14% до 7,6%, а налог на прибыль — с 20% до 3%. Мера будет действовать бессрочно.
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Путин объявил о налоговом маневре в IТ отрасли

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Помочь экономике: Путин предложил сделать Россию для IT-компаний лучше Индии и Ирландии

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