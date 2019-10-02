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РБКПутин заявил о доставшемся Зеленскому «тяжелом наследии»
Президент России Владимир Путин заявил, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому досталось «тяжелое наследие» от прежнего руководства страны. Об этом он сообщил на форуме «Российская энергетическая неделя», передает корреспондент РБК.
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Я даже не знаю, что там осталось. Судостроения нет, авиации нет, ракетостроение практически закончило свое существование… все. Это тяжелое наследие. И, конечно, Зеленскому предстоит многое решить. Но, прежде всего, ему надо решить вопрос, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом.
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