Политика
КоммерсантъПутин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы
Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы». Так господин Путин прокомментировали доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула о фейках, связанных с коронавирусом.
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Путин рассказал об источнике фейковой информации о коронавирусе в России
Национальная служба новостей06:11
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