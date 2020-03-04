Президент России Владимир Путин заявил, что у него есть данные ФСБ о том, что вбросы фейковых сообщений о коронавирусе «в основном организованы из-за границы». Так господин Путин прокомментировали доклад вице-премьера Татьяны Голиковой, которая упомянула о фейках, связанных с коронавирусом.

Путин заявил о фейках о коронавирусе из-за границы

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