Политика

РБКРБКПутин заявил о формировании Конституционного комитета Сирии

Состав Конституционного комитета Сирии полностью сформирован, сообщил президент России Владимир Путин на саммите в Анкаре по урегулированию кризиса в Сирии, передает ТАСС.
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Владимир Путин
Считаем важным помочь сирийцам самим определить параметры государственного устройства своей страны. Именно в этих целях на прошлогоднем конгрессе сирийского национального диалога в Сочи и было условлено создать Конституционный комитет.
— Владимир ПутинТАСС 13:38

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