Политика

ТК ЗвездаТК ЗвездаПутин заявил о готовности России продлить СНВ-3

Президент РФ напомнил, что срок договора скоро истекает и пока от партнеров не было какой-либо реакции на предложение России о его продлении. Россия готова до конца текущего года без предварительных условий продлить Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3.
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Без всяких условий

Российская газета14:30

Путин: Россия готова до конца года принять решение о продлении СНВ-3

РИА Новости11:08

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 до конца года без предварительных условий

ТАСС11:27

Путин: Россия готова до конца года продлить СНВ-III

RT на русском11:17

Путин предложил США продлить договор о ядерных вооружениях без условий

РБК11:28

Путин: Россия готова немедленно продлить СНВ-3

Вести.Ru11:08

Путин: Россия готова продлить договор СНВ-3

Газета.Ru11:05
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Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Политика

Зеленский и Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандской четверки»

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили детали предстоящего 9 декабря в Париже саммита в "нормандском формате".
ТАСС 16:01
Музыка

Терри Райли даст концерты в Москве и Петербурге

Концерт Терри Райли 8 декабря в 20.00, культурный центр ЗИЛ, Москва; 11 декабря в 20.00, "Лендок", Санкт-Петербург 84-летний композитор, концертирующий пианист и певец (не частое в наши дни сочетание) уже бывал в Москве неоднократно.
Российская газета 12:44
Футбол

Семину вручили Орден Александра Невского

Ранее Семин был награжден Орденом Почета и Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Спорт-Экспресс 10:33
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом для НАТО

Анджей Дуда, занимающий пост президента Польши, заявил о том, что он не считает, что Российская Федерация является врагом НАТО.
Наша версия вчера в 13:31
Фигурное катание

Самарин: прокат короткой программы в Финале ГП был совсем неудачным

РИА Новости 16:15
Здоровье

Медведев призвал учитывать интересы пациентов при увольнении врачей

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что руководству лечебных учреждений в вопросе увольнения врачей в первую очередь следует учитывать интересы пациентов.
News.ru 05:25
Политика

Медведев предостерег россиян об опасности незаконных протестов

В противном случае опасных ситуаций в стране не удастся избежать. В качестве примера он привел протестные акции "желтых жилетов" во Франции.
Газета.Ru 07:50
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

Генеральная прокуратура Украины передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге материалы о внесудебных казнях девяти украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Дебальцево.
РБК 14:06
Политика

Премьеры России и Белоруссии обсудят интеграцию

В ноябре Румас заявил, что Россия и Белоруссия уже подготовили к подписанию не менее 20 дорожных карт по интеграции.
ПРАЙМ 16:17
Гаджеты

Бюджетный Samsung Galaxy Note 10 Lite показали до премьеры

Samsung Galaxy Note 10 Lite будет представлен только 12 декабря, но его уже показали до премьеры.
Astera вчера в 14:24
Футбол

Слуцкий отказался возглавлять греческий АЕК

Бывший главный тренер московского ЦСКА и нидерландского «Витесса» Леонид Слуцкий не собирается возглавлять клуб АЕК.
NewInform 14:19
Футбол

«Арсенал» проиграл «Брайтону» в матче чемпионата Англии по футболу

В матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Арсенал» на своём поле потерпел поражение от «Брайтона» со счётом 1:2.
RT на русском 17:13
Политика

Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины намерено с 1 марта 2020 года отменить для украинских граждан возможность пересекать границу с Россией по внутренним паспортам.
Lenta.ru 09:01
Космос

Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX с грузовым кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал в США.
DP.RU 12:38
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре

Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Культуромания 05:27
Гаджеты

Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
Актуальные Новости вчера в 01:51
Политика

Украина заявила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году

YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
ТАСС 13:00
Политика

Задержанный на Украине член «Единой России» пошел на сделку с СБУ

Задержанный на Украине член севастопольского политического совета «Единой России» пошел на сделку со следствием.
Lenta.ru 05:28
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Футбол

Ибрагимович: есть только один Роналдо — бразилец

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о возможном противостоянии с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Чемпионат 12:15
Экономика

В Киеве рассказали о взыскании с «Газпрома» двух миллиардов долларов

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью изданию LIGA.net рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 15:45
Футбол

«Кальяри» выбил «Сампдорию» из Кубка Италии

Футболисты «Кальяри» в матче четвертого раунда Кубка Италии дома переиграли «Сампдорию».
ProstoProSport 16:49
Кино

Режиссер «Дау» попросил Мединского допустить в прокат весь фильм

Культуромания 11:43
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Телеканал «Звезда» показал, как выглядит так называемый ядерный чемоданчик в раскрытом виде.
Lenta.ru 10:43
Авто

Lada «Нива» получила супертюнинг без крыши и дверей

В салоне «Кабрио-Ниву» оснастили дополнительной шумоизоляцией, автономной радиостанцией, боксом-подлокотником, отдельной нишей для багажа и «скамейками», заменившими собой задний диван.
Автоновости дня 03:33
Политика

Помощник Зеленского рассказал о возможной изоляции Донбасса стеной

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о плане "Б" Киева на случай отсутствия прогресса в ходе саммита в "нормандском формате", который предусматривает изоляцию Донбасса стеной.
Газета.Ru 08:17
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС 06:26
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