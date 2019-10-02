Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова продлить на год контракт с Украиной на прокачку газа в случае, если не будет подписан новый договор, сообщает РИА Новости.

Путин заявил о готовности России продлить газовый контракт с Украиной

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