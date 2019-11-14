Энергетика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК

Россия видит необходимость продолжать сотрудничество с ОПЕК после завершения срока действия текущего соглашения о сокращении уровня добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Путин выступил за продолжение сотрудничества с ОПЕК по стабилизации рынка нефти

ТАСС15:20

Путин призвал сохранить баланс на энергорынках

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Путин подтвердил планы сотрудничества с ОПЕК

Российская газета14:47

Баланс на мировом энергорынке нужно сохранить — Путин

REGNUM15:10

Путин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК

Rambler News Service15:29

Россия будет продолжать сотрудничество с ОПЕК по стабилизации рынка нефти

News.ru17:37

Россия продолжит сотрудничество c ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка

ФАН17:56
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Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
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Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»

Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Рубин»

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Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше

"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
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Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию

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Бузова намерена выступить на «Евровидении»

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Основатель «Википедии» решил создать конкурента Facebook

Основатель интернет-энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс объявил о намерении создать из собственной соцсети WT:Social конкурента Facebook и Twitter.
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Концепт Santa Cruze показали уже более четырех лет назад.
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Известно, что предстоящая книга Квентина Тарантино расскажет о ветеране Второй мировой войны, который после разочарования в голливудском кино 1950-х начинает смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини.
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Телескоп «Спектр-РГ» оборудуют композитами Ростеха

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Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу

Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
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В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России

Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.
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Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката

Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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Россия в 2020 году планирует нарастить пуски ракет «Союз»

Россия в следующем году намерена увеличить количество пусков ракет семейства "Союз" для федеральных и коммерческих заказчиков, рассказал РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс", где производятся эти носители, Дмитрий Баранов.
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Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson

Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
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Определились десять участников футбольного Евро-2020

По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
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Посольство РФ посоветовало Швеции снять антироссийские санкции

«Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием», — говорится в комментарии дипведомства.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.
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