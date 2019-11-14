Энергетика
Rambler News ServiceПутин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК
Россия видит необходимость продолжать сотрудничество с ОПЕК после завершения срока действия текущего соглашения о сокращении уровня добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
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Здоровье
Диетолог рассказал, кому нельзя есть клюкву
Врач-диетолог клиники Маргариты Королёвой Евгений Арзамасцев в интервью "Вечерней Москве" заявил о том, что при некоторых заболеваниях людям не стоит есть клюкву.
Политика
Айсен Николаев обсудил с руководством национальной алмазной компании Анголы участие АЛРОСА в разработке месторождений
Глава республики Айсен Николаев провел переговоры с руководством национальной алмазной компании Анголы «ЭНДИАМА».
Наука
Отпечатки пальцев позволяют выявить наркоманов
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Общество
Прием ужина до 6 вечера защищает сердце
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Футбол
Фанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
Футбол
Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Рубин»
Политика
Коломойский пообещал США появление российских танков в Польше
"Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы", - выразил мнение Коломойский о том, что произойдет, если российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы.
Политика
Путин предложил подключить к переговорам по ДРСМД Францию и Британию
На пресс-конференции, прошедшей после саммита БРИКС, Путин заявил о том, что если к переговорам подключать Китай, то необходимо подключать и Францию, и Великобританию, а также те страны, которые являются ядерными державами.
Музыка
Бузова намерена выступить на «Евровидении»
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Общество
Основатель «Википедии» решил создать конкурента Facebook
Основатель интернет-энциклопедии «Википедия» Джимми Уэйлс объявил о намерении создать из собственной соцсети WT:Social конкурента Facebook и Twitter.
Авто
Пикап Hyundai Santa Cruze все-таки станет серийным. И не один он
Концепт Santa Cruze показали уже более четырех лет назад.
Шоу-бизнес
Мария Ивакова и Никита Ефремов впервые вышли в свет вместе
На днях одно из известных глянцевых изданий назвало влюбленных парой года. Накануне они впервые вышли в свет вместе.
Кино
Тарантино рассказал, чем займется до десятого фильма
Известно, что предстоящая книга Квентина Тарантино расскажет о ветеране Второй мировой войны, который после разочарования в голливудском кино 1950-х начинает смотреть фильмы Акиры Куросавы и Федерико Феллини.
Космос
Телескоп «Спектр-РГ» оборудуют композитами Ростеха
Углепластиковый корпус защитит от экстремальных космических температур Композиты Ростеха защитят телескоп "Спектр-РГ" от экстремальных космических температур.
Общество
Госдума приняла закон о праве братьев и сестер ходить в одну школу
Государственная дума России в четверг приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе России преимущественное право детей на зачисление в детсады и школы, где учатся их братья и сестры.
Футбол
В adidas прокомментировали ситуацию с новой формой сборной России
Представители adidas отреагировали на ситуацию с новой формой сборной России, которая подверглась критике после презентации.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили ему услуги адвоката
Представитель обвиняемого в убийстве аспирантки бывшего доцента СпбГУ Олега Соколова рассказал о том, что подсудимому не хватает собственных средств для покрытия расходов на услуги адвокатов.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Космос
Россия в 2020 году планирует нарастить пуски ракет «Союз»
Россия в следующем году намерена увеличить количество пусков ракет семейства "Союз" для федеральных и коммерческих заказчиков, рассказал РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс", где производятся эти носители, Дмитрий Баранов.
Авто
Hyundai представит концепт нового кроссовера Hyundai Tucson
Южнокорейская компания Hyundai анонсировала премьеру концептуального кроссовера SUV Concept — прототипа нового Hyundai Tucson.
Футбол
Определились десять участников футбольного Евро-2020
По результатам матчей квалификационного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года, состоявшихся в четверг, 14 ноября, четыре национальные команды гарантировали себе участие в континентальном первенстве.
Политика
Посольство РФ посоветовало Швеции снять антироссийские санкции
«Полагаем, что шведскому руководству давно пора прекратить превозносить антироссийские санкции и серьезно задуматься над их снятием», — говорится в комментарии дипведомства.
Общество
Медведев прокомментировал стрельбу в колледже в Благовещенске
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отреагировал на инцидент со стрельбой в колледже в Благовещенске, заявив, что все акценты расставит следствие, оно же должно определить меру вины тех, кто должен был отвечать за безопасность в учебном заведении.