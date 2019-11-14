Россия видит необходимость продолжать сотрудничество с ОПЕК после завершения срока действия текущего соглашения о сокращении уровня добычи нефти, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Путин заявил о готовности России продолжать сотрудничество с ОПЕК

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