с чего всё началось

Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".

Политика В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.

Общество Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.

Футбол Президент РПЛ назвал возможные даты завершения сезона Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что руководство турнира рассматривает возможность возобновить матчи в период с первых чисел июня до середины июля.

Гаджеты AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.

Авто АвтоВАЗ объявил скидки на Lada в апреле «АвтоВАЗ» поделился информацией о скидках и специальных предложениях, которые позволяют купить модели LADA в апреле на выгодных условиях.

Происшествия Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.

Гаджеты В видеоролике поддержки Apple упомянуты метки AirTag Что касается упомянутого видео, то в одной из его частей на экране демонстрируется меню настроек, в котором упомянуто устройство AirTag и его предназначение.

Гаджеты Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10 В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Космос Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.

Футбол Широков назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ Бывший хавбек «Зенита» и сборной России по футболу назвал нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат».

Религия В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.

Политика Губернатор Камчатки подал в отставку Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.

Экономика Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.

Общество Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула Как стало известно "РГ", в настоящий момент в главном международном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском, который находится рядом с Сеулом - застряли россияне с нескольких рейсов, которые намеревались вылететь в Москву, Владивосток и Хабаровск.