Коронавирус
РИА НовостиПутин допустил сокращение добычи нефти
Президент Владимир Путин назвал возможным снижение добычи нефти в мире на десять миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить "по-партнерски".
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Футбол
Президент РПЛ назвал возможные даты завершения сезона
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что руководство турнира рассматривает возможность возобновить матчи в период с первых чисел июня до середины июля.
Гаджеты
AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта
Прошлым лидером рейтинга был Xiaomi Mi 10 Pro, который теперь находится на втором месте с результатом 598 572 баллов.
Экономика
Малый и средний бизнес получит право на отсрочку арендных платежей
Предприятия малого и среднего бизнеса получат отсрочку по оплате аренды коммерческих помещений.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на Lada в апреле
«АвтоВАЗ» поделился информацией о скидках и специальных предложениях, которые позволяют купить модели LADA в апреле на выгодных условиях.
Политика
Трамп назвал возможные меры против РФ и Саудовской Аравии из-за нефти
3 апреля «Интерфакс» со ссылкой на источники заявил о готовности Эр-Рияда сократить нефтедобычу, если США и Россия также выполнят это условие.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зарплаты просядут, легионеры в Россию не приедут. Зато можно будет воспитывать новых Соболевых и Бакаевых!»
Посмотрим, как проблемы скажутся на Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, где построены прекрасные стадионы.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.
Здоровье
ВОЗ предупредила о главной опасности при ношении маски
Эксперты Всемирной организации здравоохранения предупредили, что медицинские маски не защищают о заражения коронавирусом.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Космос
Астронавты на МКС заметили скопление НЛО вблизи Земли
На протяжении нескольких месяцев камеры на МКС фиксировали аномалии вблизи Земли.
Авто
В Сети показали первые изображения новой «Волги» на базе Aurus
Под эгидой самой марки хотят возродить не только автомобиль представительского класса, но и вместительный грузовик.
Политика
В Тамбове чиновники отказались от премий после критики губернатора
Наталия Макаревич отказалась от премии мразу по прибытии в Тамбов, остальные - только после слов губернатора.
Гаджеты
В видеоролике поддержки Apple упомянуты метки AirTag
Что касается упомянутого видео, то в одной из его частей на экране демонстрируется меню настроек, в котором упомянуто устройство AirTag и его предназначение.
Гаджеты
Microsoft выпустит масштабное обновление для Windows 10
В конце апреля или в начале мая будет выпущена новая сборка Windows 10, в которой будет большое количество дополнений.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч человек
Общее число инфицированных на территории западного государства достигло 273 тысяч человек.
Космос
Пуски российских ракет с космодрома Куру остановлены на полгода
Стало известно о том, что пуски российских ракет-носителей «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса, могут быть возобновлены в сентябре этого года.
Общество
Зараженная коронавирусом женщина со слезами обратилась к миру
Жительница графства Линкольншир Шерон Кук попала в больницу 23 марта после обнаружения у нее коронавируса.
Футбол
Широков назвал Дзюбу лучшим игроком РПЛ
Бывший хавбек «Зенита» и сборной России по футболу назвал нападающего сине-бело-голубых Артема Дзюбу лучшим игроком Российской Премьер-Лиги, сообщает «Чемпионат».
Религия
В РПЦ допустили ограничения на посещения храмов на Пасху
Председатель внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что верующие должны быть готовы к отказу от посещения храма на Пасху.
Общество
Спикер Мосгордумы пояснил правила передвижения на личном транспорте
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы "Время покажет" на Первом канале разъяснил порядок передвижения горожан на автотранспорте.
Армия и оружие
В Сербию вылетел восьмой самолёт ВКС России с гуманитарной помощью
Восьмой самолёт Ил-76 ВКС России вылетел в Сербию с российскими военными специалистами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
23-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Политика
Губернатор Камчатки подал в отставку
Позже президент Владимир Путин принял отставку Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова, который занимал должность премьер-министра Якутии.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Общество
Более 300 россиян не могут вылететь из Сеула
Как стало известно "РГ", в настоящий момент в главном международном аэропорту Южной Кореи - Инчхонском, который находится рядом с Сеулом - застряли россияне с нескольких рейсов, которые намеревались вылететь в Москву, Владивосток и Хабаровск.
Общество
В России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 601 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.