Энергетика
Газета.RuПутин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи
Сделка была расторгнута 6 марта в Вене. Страны не смогли договориться ни о дополнительном сокращении добычи - на этом настаивали страны ОПЕК из-за давления коронавируса на отрасль, ни о продлении существовавших договоренностей.
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СМИ: Россия может сократить нефтедобычу на 1,5 млн баррелей в сутки
Национальная служба новостейвчера в 17:33
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