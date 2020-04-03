Сделка была расторгнута 6 марта в Вене. Страны не смогли договориться ни о дополнительном сокращении добычи - на этом настаивали страны ОПЕК из-за давления коронавируса на отрасль, ни о продлении существовавших договоренностей.

Путин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи

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