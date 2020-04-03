с чего всё началось

Владимир Путин провел встречу с российской нефтяной отраслью накануне новых переговоров по ОПЕК+. Россия готова участвовать в переговорах по сокращению добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки.

Путин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи

Политика Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.

Общество В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом «В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Общество Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.

Энергетика Путин предупредил о риске дефицита нефти Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.

Происшествия На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты Выявлены члены ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — житель края и уроженец Дагестана, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе ФСБ России.

Футбол На изоляции: Дэвид Бекхэм постригся наголо Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец клуба «Интер» Майами, выступающего в МЛС, Дэвид Бекхэм отважился на смелый шаг в своей карьере – футболист постригся наголо.