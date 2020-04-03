Коронавирус
Газета.RuПутин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи
Владимир Путин провел встречу с российской нефтяной отраслью накануне новых переговоров по ОПЕК+. Россия готова участвовать в переговорах по сокращению добычи примерно на 10 млн баррелей в сутки.
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Общество
В центре Пирогова сообщили о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, заболевший коронавирусом, чувствует себя хорошо.
Политика
Трамп допустил введение пошлин на саудовскую нефть
Президент США Дональд Трамп допустил введение пошлин на нефть из Саудовской Аравии, в случае если Эр-Рияд будет вести себя нечестно по отношению к американской стороне.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Экономика
ЦБ решил не переносить выплаты по кредитам из-за нерабочего месяца
В течение первой нерабочей недели в марте платежи по кредитам переносились на первый рабочий день, то есть на 6 апреля.
Общество
В России за сутки выявили 601 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась также у 11 пациентов в Пензенской области, по 10 случаев зафиксированы в ЯНАО и Ленинградской области, девять больных выявлено в Санкт-Петербурге, восемь - в ХМАО, шесть - в Татарстане, по пять - в Калмыкии и Тюменской области, а также четыре случая заболевания обнаружены у жителей Саратовской области.
Общество
В Москве пригрозили штрафовать всех нарушителей режима изоляции
Ранее 2 апреля мэр столицы Сергей Собянин утвердил штрафы за нарушение режима всеобщей изоляции.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Общество
Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Происшествия
Умар Джабраилов попал в больницу в Москве
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян
Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Политика
Песков анонсировал новое обращение Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин в четверг после 16:00 выступит с новым обращением к нации.
Политика
Италия: Евросоюз может не пережить эпидемии коронавируса
Политики намерены обратиться к Германии и союзным государствам. Италия предрекла развал Евросоюза из-за эпидемии коронавируса.
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Политика
США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН
Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Происшествия
В Москве арестован второй генерал МВД по делу о превышении полномочий
Ранее были арестованы двое других фигурантов данного дела — генерал МВД Александр Бирюков и следователь по особо важным делам Александр Брянцев.
Происшествия
На Ставрополье и в Югре предотвратили теракты
Выявлены члены ячейки террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — житель края и уроженец Дагестана, сообщили ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе ФСБ России.
Космос
Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний
Авария произошла во время испытаний прототипа космического корабля Starship SN3. Бак аппарата наполнили жидким азотом.
Футбол
На изоляции: Дэвид Бекхэм постригся наголо
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», а ныне совладелец клуба «Интер» Майами, выступающего в МЛС, Дэвид Бекхэм отважился на смелый шаг в своей карьере – футболист постригся наголо.
Гаджеты
Начались продажи видеокарт GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6
Аналитики прогнозировали скорый выход NVidia GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 вместо стандартной GDDR5 из-за дефицита последней.
Общество
В российском регионе «сухой закон» отменили через сутки
В Забайкальском крае «сухой закон», введенный во время режима самоизоляции, отменили через сутки.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Общество
Новосибирская область с 6 апреля разрешает работу стройкомплекса
Власти Новосибирской области с 6 апреля разрешат работу промышленных и строительных предприятий в регионе при соблюдении ими полного комплекса санитарных и других защитных мер, сообщил журналистам в пятницу губернатор Андрей Травников.
Политика
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
55-летний Орлов возглавляет Архангельскую область с 2012 года.
Футбол
Игроки «Спартака» показал наивысший рост стоимости среди всех игроков РПЛ
Самым прогрессивным игроком российской Премьер-лиги стал Зелимхан Бакаев, который превысил свою предыдущую отметку на 2 млн евро – 10 млн евро в сухом остатке.
Происшествия
В России завели первое уголовное дело о фейке про коронавирус
В Санкт-Петербурге возбудили первое уголовное дело о распространении заведомо ложной информации, связанной с коронавирусом COVID-19.