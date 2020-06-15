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ИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневниквчера в 09:41
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:21, Ашберн
Происшествия
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В реке Мга Кировского района найдено расчлененное тело мужчины с женскими грудными имплантами, информирует пресс-служба следственного управления РФ по Ленинградской области во вторник, 16 июня.
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Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
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Бронетранспортер ВС России подорвался в Сирии
Бомба взорвалась на трассе М-4 в Идлибе, позднее в Минобороны РФ рассказали, что военный патруль Турции подорвался на самодельном взрывном устройстве.
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Песков рассказал о сроках проведения «прямой линии» с президентом
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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» произошло крупное ДТП
Сегодня днем диспетчеру 10-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о крупном дорожно-транспортном происшествии на 1648 километре федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».
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США пытались следить за погружением «Витязя» в Марианскую впадину
Телеканал «Звезда» показал сюжет о погружении российского беспилотного аппарата «Витязь» в Марианскую впадину, в котором представители центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» и Фонда перспективных исследований рассказали, что за погружением пытались следить крейсер и разведывательные самолеты США.
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В ходе столкновения между военными Индии и Китая погибли три индийских военнослужащих - офицер и два солдата.
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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
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Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
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За сутки лаборатории Крыма провели 2315 исследований. Ещё один случай коронавируса выявили в Белогорском районе.
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Присутствие войск США в Германии несущественно повышает безопасность республики, считает глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст.
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В Госдуму внесли законопроект об урегулировании удаленной работы. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
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Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
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Александр Лебедев запустит российскую версию газеты The Independent
Бизнесмен Александр Лебедев, владеющий британским изданием The Independent, принял решение выпуская русскоязычную версию этой газеты.
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Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
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По информации телеканала TRT, в последнее время со стороны членов РПК якобы выросло число нападений на полицейские участки и пограничные поселения, поэтому было принято решение провести военную операцию для того, чтобы обезопасить население и границы страны.
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В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
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Елизавета Туктамышева в соцсети ответила на критику хейтеров по поводу ее откровенных снимков.
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Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
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