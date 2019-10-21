В Сочи 23 и 24 октября пройдут саммит и экономический форум Россия — Африка.

с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин заявил в беседе с ТАСС о готовности России к цивилизованной конкуренции за сотрудничество со странами Африки. Президент отметил, что Россия готова «не к переделу богатств континента, а к конкуренции за сотрудничество с Африкой».

Путин заявил о готовности к конкуренции за сотрудничество с Африкой

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