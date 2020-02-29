Политика

Газета.RuГазета.RuПутин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин заявил президенту Ирана о готовности помочь в борьбе с коронавирусом

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