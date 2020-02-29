Политика
Газета.RuПутин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь Ирану в целях противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Футбол
Чорлука: не показалось, что Малком — это космос для РПЛ
Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука прокомментировал ничейный результат в матче 20-го тура РПЛ с "Зенитом" (0:0).
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Политика
Глава фракции «Слуга народа» объяснил внеочередное заседание Рады
Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что внеочередное заседание Верховной рады произошло из-за планов произвести ряд кадровых перестановок в правительстве страны.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Гаджеты
Определен самый популярный смартфон в мире по итогам 2019 года
Еще одна модель яблочной компании стала второй в списке самых продаваемым в мире.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Технологии
Разработчики видеоигр отменили конференцию из-за коронавируса
Из-за стремительного распространения в мире вируса COIVD-19 организаторы конференции разработчиков компьютерных игр (Game Developers Conference) 28 февраля объявили, что переносят мероприятие.
Политика
Трамп заявил, что вскоре лично встретится с лидерами талибов
Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка
Связь с Саймондс стала основной причиной развода Джонсона с Уилер. О завершении бракоразводного процесса было объявлено в этом месяце.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Футбол
Два удаления и хет-трик: «Динамо» проиграло «Днепру-1» и отстает от «Шахтера» на 14 очков
«Динамо» идет на втором месте в таблице УПЛ. Отставание от «Шахтера» составляет уже 14 очков.
Авто
Новый кроссовер Toyota Wildlander стоит дешевле RAV4
Сегодня 28 февраля официальные дилеры Toyota начали принимать предварительные заказы на абсолютно новый кроссовер Toyota Wildlander, созданный на базе RAV4.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей
Всего в автобусе ехали 29 человек — 26 детей и три тренера.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян сократить поездки за границу
Роспотребнадзор призывает россиян отказаться от поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания за рубежом.
Транспорт
Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург с 29 февраля становится первой страной с бесплатным общественным транспортом для всех - и для жителей герцогства, и для его гостей.
Футбол
«Ростов» не смог обыграть «Ахмат» в Грозном
«Ростов» сыграл вничью на выезде с «Ахматом». Хозяева поля сравняли счёт с пенальти. Первый тайм обе команды осторожничали.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Кино
Российский фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале
Как писал NEWS.ru, продюсерская компания «Феномен Филмз» посчитала необоснованным обвинение фильма «Дау» в пропаганде порнографии.
Общество
Восемь вернувшихся из Италии россиян проверят на коронавирус
Восемь россиян, вернувшихся из Италии в Санкт-Петербург, госпитализировали в больницу имени Боткина с подозрением на коронавирус, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.