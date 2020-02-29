Политика
РИА НовостиПутин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. "Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
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Общество
Японцы начали скупать туалетную бумагу на фоне эпидемии коронавируса
Жители Японии начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Синоптики прогнозируют в Прикамье похолодание в марте до -15°
Если в центре страны ожидается значительное потепление, то в Прикамье вероятны серьезные заморозки.
Происшествия
В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Надежда Бабкина живет одна в шикарной квартире с видом на Кремль. Ее молодой избранник Евгений Гор периодически навещает певицу.
Политика
Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для страны
Начало войны Турции с Сирией на фоне эскалации ситуации в Идлибе стало ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в решении ЦИК турецкой партии Vatan («Родина»).
Общество
В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса
Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил о введении чрезвычайного положения на территории штата в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от COVID-19, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте губернатора.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Хоккей
Панарин повторил достижение Ягра в «Рейнджерс»
Политика
47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом
Политика
США подписали мирное соглашение с «Талибаном»
Соединённые Штаты и афганское радикальное движение «Талибан»* подписали в Катаре мирное соглашение.
Происшествия
Неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция в Анкаре
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала упырями людей, пытавшихся запугать сотрудников Sputnik Турция.
Общество
Что изменится в российских законах в марте 2020 года
1 марта вступают в силу поправки, разрешающие ввоз в Россию незарегистрированных лекарств по решению врачебной комиссии.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» сыграли в Грозном вничью
Происшествия
Чилийские и аргентинские военные помогают спасти российского моряка
Чилийские и аргентинские военные помогают спасти русского моряка, у которого случился инсульт на рыбацком судне на юге от Мальвинских (Фолклендских) островов, сообщил РИА Новости почетный консул России на Огненной земле Юрий Андрущак.
Технологии
Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5
GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Музыка
Gorillaz прокатились на катере вместе с Фатуматой Диаварой
Здоровье
Разорительная инфекция. Как коронавирус отразится на мировой экономике
Как рассказали в Роспотребнадзоре, петербургские ученые в рекордные сроки разработали тест-систему.
Политика
Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
Авто
Названы непригодные для перепродажи автомобили
Наука
Новый тип шизофрении обнаружили
Участниками международного эксперимента стали 307 пациентов с шизофренией и 364 здоровых человека не старше 45 лет.
Общество
В Армении выявлен первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Армении, сообщил премьер-министр Никол Пашинян.
Теннис
Новак Джокович выиграл теннисный турнир в Дубае
Футбол
В Дагестане планируют открыть филиал футбольной академии «Динамо»
Участниками встречи подписано соглашение о совместном сотрудничестве.
Политика
Власти Украины отказались праздновать День Победы
На Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24».
Авто
Шильдик Chevrolet мало поможет устаревшим узбекским машинам
Думаю, смена эмблемы на Chevrolet подстегнет спрос на устаревшие модели в сравнении с тем, когда они продавались под так и не ставшим известным брендом Ravon.
Гаджеты
Только 29 февраля: Xiaomi продает один из своих лучших смартфонов 2019 года по беспрецедентно низкой цене
В официальном российском интернет-магазине Xiaomi 29 февраля пройдет флеш-распродажа – смартфон Xiaomi Mi A3 будет предлагаться по максимально низкой цене за всю его историю.