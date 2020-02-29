Политика
РИА НовостиПутин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом
Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. "Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
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Футбол
Наставник «Ахмата»: я доволен ничьей с «Ростовом»
Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал матч своей команды против "Ростова", передает официальный сайт грозненской команды.
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Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Общество
В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Люксембурге, власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения.
Единоборства
В США пройдет UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
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Россия направила два фрегата в Средиземное море
Начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв сообщил, что два фрегата Черноморского флота России направили через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, где должны присоединиться к другим российским боевым кораблям.
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Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»
Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»
«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Армия и оружие
Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
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Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи
Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Кино
Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля
Общество
Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей
Россия в рамках профилактики распространения коронавируса с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей, оставляя только некоторые рейсы, сообщал ранее российский Минтранс.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Футбол
«Лацио» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии
"Лацио" на своем поле обыграл "Болонью" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. Субботняя встреча в Риме завершилась со счетом 2:0.
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Кадыров оценил спарринг с Емельяненко
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Футбол
«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»
В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
Футбол
Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду
Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Происшествия
В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом
В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Происшествия
В московской кальянной полицейские задержали 70 человек
Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
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