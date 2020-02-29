Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. "Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.
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Путин обсудил коронавирус с президентом Ирана

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Путин обсудил с Роухани ситуацию вокруг СВПД

РИА Новости11:47
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Футбол

Наставник «Ахмата»: я доволен ничьей с «Ростовом»

Главный тренер грозненского "Ахмата" Игорь Шалимов прокомментировал матч своей команды против "Ростова", передает официальный сайт грозненской команды.
Газета.Ru 15:49
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Армия и оружие

ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Инфорос вчера в 05:22
Общество

В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Люксембурге, власти ожидают результатов повторного исследования у мужчины, прибывшего из Италии, сообщает портал RTL со ссылкой на министра здравоохранения.
РИА Новости 16:43
Единоборства

В США пройдет UFC Fight Night 169

В ночь на 1 марта в Виргинии состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169.
Нева Спорт вчера в 23:30
Общество

В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
РИА Новости 16:43
Армия и оружие

Россия направила два фрегата в Средиземное море

Начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв сообщил, что два фрегата Черноморского флота России направили через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, где должны присоединиться к другим российским боевым кораблям.
Свободная Пресса вчера в 02:41
Политика

Украинский писатель предупредил, что страна «станет русской»

Несмотря на попытки киевских властей бороться с "советским наследием" и отдалиться от русской культуры, на Украине остается сильная зависимость от соседнего государства.
РИА Новости 12:32
Общество

Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве

Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
ТАСС 09:41
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM 27 февраля в 20:58
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»

«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Известия 13:18
Политика

Трамп заявил о незамедлительном выводе войск США из Афганистана

Известия 15:08
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК 27 февраля в 23:32
Шоу-бизнес

Муж Анастасии Ивлеевой рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

Рэпер Элджей впервые выложил в Сеть фотографию, на которой поклонники увидели его глаза без белых линз.
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Происшествия

Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве

Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
РБК 10:23
Гаджеты

Лучший игровой процессор Intel исчез из продажи

Только в октябре прошлого года Intel представила «лучший игровой процессор» — Core i9-9900KS Special Edition.
Ferra 27 февраля в 11:30
Кино

Стали известны лауреаты Берлинского кинофестиваля

Газета.Ru 16:37
Общество

Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей

Россия в рамках профилактики распространения коронавируса с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей, оставляя только некоторые рейсы, сообщал ранее российский Минтранс.
ПРАЙМ 16:16
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Футбол

«Лацио» обыграл «Болонью» в матче чемпионата Италии

"Лацио" на своем поле обыграл "Болонью" в матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. Субботняя встреча в Риме завершилась со счетом 2:0.
РИА Новости 11:10
Единоборства

Кадыров оценил спарринг с Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.
Телеканал 360° 05:54
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Известия вчера в 10:24
Футбол

«Монако» Головина сыграл вничью с «Реймсом»

В очередном матче 27-го тура чемпионата Франции по футболу "Монако" сыграл вничью с "Реймсом".
Газета.Ru 16:45
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Общество

Борис Джонсон объявил о помолвке

RT на русском 14:55
Футбол

Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду

Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
ProstoProSport вчера в 15:51
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

В иранском городе Бендер-Аббас местные жители попытались сжечь больницу, куда, предположительно, привезли несколько человек, у которых был выявлен коронавирус.
Lenta.ru 08:38
Происшествия

В московской кальянной полицейские задержали 70 человек

Во время рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве полицейские задержали 70 человек.
Вести.Ru 16:59
Футбол

Прервалась беспроигрышная серия «Ливерпуля» в АПЛ

Газета.Ru 14:53
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