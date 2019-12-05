Политика

REGNUMREGNUMПутин заявил о готовности продлить СНВ-3

«Россия готова незамедлительно, как можно быстрее, прямо до конца текущего года, без всяких предварительных условий продлить договор СНВ-3», — сказал Путин.
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Без всяких условий

Российская газета14:30

Путин заявил о готовности России продлить СНВ-3 уже в этом году

Life.ru10:57

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 до конца года без предварительных условий

ТАСС11:27

Путин: Россия готова до конца года продлить СНВ-III

RT на русском11:17

Путин: Россия готова до конца года принять решение о продлении СНВ-3

РИА Новости11:08

Путин: Россия готова продлить договор СНВ-3

Газета.Ru11:05

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