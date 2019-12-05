Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-3 без всяких условий. Россия готова продлить договор до конца года, отметил глава государства, передает РИА «Новости».

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 без всяких условий

Шоу-бизнес Эмма Стоун показала помолвочное кольцо Хоть Эмма Стоун и признавалась, что не представляет своей жизни без Райана Гослинга, связать эту самую жизнь она готовится с другим мужчиной: на днях Эмма обручилась со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.

Политика На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.

Политика Медведев прокомментировал акции протеста в Москве Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.

Общество Сахалинцев и курильчан ждет морозная неделя Прошедшая неделя отметилась глубоким циклоном, который вышел в Охотское море и стоял там двое суток.

Политика Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.

Транспорт Через Омск пройдет скоростная магистраль Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Общество МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.

Армия и оружие Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.