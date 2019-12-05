Политика
Взгляд.руПутин заявил о готовности продлить СНВ-3 без всяких условий
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-3 без всяких условий. Россия готова продлить договор до конца года, отметил глава государства, передает РИА «Новости».
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Политика
США ввели новые санкции в отношении России
США ввели санкции против российских компаний и физических лиц, которые, как утверждают власти, были связаны с киберпреступлениями.
Хоккей
Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил шлем паяльной лампой во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун показала помолвочное кольцо
Хоть Эмма Стоун и признавалась, что не представляет своей жизни без Райана Гослинга, связать эту самую жизнь она готовится с другим мужчиной: на днях Эмма обручилась со сценаристом телешоу Saturday Night Live Дэйвом МакКари.
Политика
На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией
Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Политика
Медведев прокомментировал акции протеста в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Общество
Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
Технологии
Из-за уязвимости Android под угрозу попали данные клиентов банков
Специалисты компании Promor рассказали, что создавать приложения для кражи банковских данных клиентов злоумышленникам помогает уязвимость программного обеспечения Android, сообщает Lenta.ru.
Экономика
Глава «Транснефти» назвал нецелесообразной приватизацию компании
Президент «Транснефти» Николай Токарев не считает целесообразной приватизацию пакета акций компании, принадлежащего государству.
Общество
В Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл глава «РЖД» Олег Белозеров
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Общество
Сахалинцев и курильчан ждет морозная неделя
Прошедшая неделя отметилась глубоким циклоном, который вышел в Охотское море и стоял там двое суток.
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Общество
«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде
Политика
Депутат Рады назвал две вещи, которые уничтожат Украину
Открытие рынка земли для иностранцев и конфликт на юго-востоке страны станут причиной уничтожения Украины, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович, слова которого приводятся на сайте партии.
Общество
Попавшее под санкции США российское судно арестовано в Сингапуре
Российское судно «Севастополь», попавшее под санкции США, арестовано властями порта Сингапура за долги.
Транспорт
Через Омск пройдет скоростная магистраль
Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
Политика
Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста
Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Общество
МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина
Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
Армия и оружие
Сирийские исламисты обзавелись современными немецкими танками
Как сообщает "Лента.ру", пользователи сети обратили внимание на опубликованные в Twitter фотографии, на которых боевики из исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", воюющие на территории Сирии, запечатлены на фоне современных немецких танков Leopard 2.
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.