Политика

Взгляд.руВзгляд.руПутин заявил о готовности продлить СНВ-3 без всяких условий

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продлить СНВ-3 без всяких условий. Россия готова продлить договор до конца года, отметил глава государства, передает РИА «Новости».
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Без всяких условий

Российская газета14:30

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РБК11:28

Путин заявил о готовности продлить СНВ-3 до конца года без предварительных условий

ТАСС11:27

Путин: Россия готова до конца года продлить СНВ-III

RT на русском11:17

Путин: Россия готова до конца года принять решение о продлении СНВ-3

РИА Новости11:08

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Вести.Ru11:08

Путин: Россия готова продлить договор СНВ-3

Газета.Ru11:05
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 15:50, Ашберн
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