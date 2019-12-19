Политика

Деловое.ТВДеловое.ТВПутин заявил о готовности сохранять транзит газа через Украину

Владимир Путин в ходе большей пресс-конференции заявил о готовности России сохранить транзит газа через территорию Украины. Россия и Украина продолжают искать приемлемое решение по продлению газового контракта. Российский лидер отметил, что транзит через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

ТАСС06:25

Путин заявил о поиске приемлемого решения по газовому вопросу с Украиной

РБК05:38

Путин ответил на вопрос о «газовой войне» с Украиной

Lenta.ru05:13

Путин: Россия и Украина смогут договориться по транзиту газа

Ведомости05:21

Путин подчеркнул желание России решить газовый вопрос с Украиной

Известия05:16

Путин рассчитывает на достижение договоренностей России и Украины по газу

Rambler News Service05:22

Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, заявил Путин

РИА Новости05:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Общество

Нелегальную схему продажи тонны лососевой икры выявили в Иркутске

Россельхознадзор выявил нелегальную схему продажи тонны лососевой икры в Иркутске, сообщили ИА «ИрСити» 20 декабря в пресс-службе регионального управления ведомства.
ИрСити 22:59
Происшествия

Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки

Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Lenta.ru 16:36
Общество

В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
ТАСС 22:04
Происшествия

Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке

По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Lenta.ru 17:40
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
РБК 22:22
Авто

Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января

Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.
РИА Новости 19:02
Политика

Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе

В Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в "минских соглашениях", заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.
Интерфакс 04:58
Происшествия

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии

Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Вести.Ru 03:46
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одолел «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес

Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике

Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Shraibikus News вчера в 12:06
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Армия и оружие

Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе

После стрельбы на военной базе, которую устроил курсант из Саудовской Аравии, Пентагон устроил проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
RT на русском 22:18
Политика

РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
РИА Новости 14:50
Армия и оружие

В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57

Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Профиль вчера в 13:19
Происшествия

Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве

Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
РИА Новости 19:35
Биатлон

Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
ProstoProSport 09:24
Экономика

КС вернул покупателям право на возмещение НДС при покупке у банкрота

В свою очередь в КС РФ уточнили, что когда должники-банкроты выделяют НДС в счетах-фактуры, покупатель рассматривается в этом случае налоговым органом как не имеющий права на получение вычета.
REGNUM 03:25
Здоровье

Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы

Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Реальное время вчера в 14:36
Финансы

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 23:00
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО вчера в 08:44
Космос

Предложен новый способ поиска внеземной жизни

Правда, речь идет об анаэробной жизни в ядовитой атмосфере - нам бы там не понравилось.
Популярная механика 10:50
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
РИА Новости 21:52
Происшествия

Панин подрался с таксистом в Петербурге

Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
iReactor 07:48
Общество

МВД намеревается получить право изымать детей из семьи

МВД России выступает за внесение изменений в Семейный кодекс, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи при случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.
RT на русском 22:58
Политика

Большая пресс-конференция Путина завершена

Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
REGNUM 08:34
Политика

Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах

Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
РБК 15:33
Кино

IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

Коммерсантъ 22:45
Фигурное катание

Загитова выступила на «Газпром Арене» перед матчем СКА — ЦСКА

Piter.tv 13:29
Политика

Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея

Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
РИА Новости 05:10
Общество

ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь

Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Известия 17:50
Как работают Яндекс.Новости?
Пресс-конференция Владимира ПутинаБольше новостей по теме
Главное