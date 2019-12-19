Политика
Деловое.ТВПутин заявил о готовности сохранять транзит газа через Украину
Владимир Путин в ходе большей пресс-конференции заявил о готовности России сохранить транзит газа через территорию Украины. Россия и Украина продолжают искать приемлемое решение по продлению газового контракта. Российский лидер отметил, что транзит через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря.
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Общество
Нелегальную схему продажи тонны лососевой икры выявили в Иркутске
Россельхознадзор выявил нелегальную схему продажи тонны лососевой икры в Иркутске, сообщили ИА «ИрСити» 20 декабря в пресс-службе регионального управления ведомства.
Происшествия
Раскрыта личность предполагаемого стрелка с Лубянки
Стрелком, который, как предполагается, открыл огонь у здания ФСБ на Лубянке в Москве, оказался уроженец Московской области 39-летний Евгений Манюров.
Общество
В России впервые осудили владельца пиратских онлайн-кинотеатров
Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина, обвиняемого в нарушении авторских прав, к двум годам лишения свободы условно.
Происшествия
Названы возможные последствия для ФСБ после атаки на Лубянке
По предварительной информации, атаку на сотрудников ФСБ на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области Евгений Манюров.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Двое жителей Москвы приехали в Карелию, где сбросили с вертолета Mercedes-Benz G-класса.
Авто
Дилеры предупредили о подорожании автомобилей с января
Ассоциация автодилеров РоАД давала РИА Новости свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.
Политика
Путин предложил разобраться с проблемой наемников в Донбассе
В Донбассе нет иностранных войск, о необходимости вывода которых говорится в "минских соглашениях", заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.
Происшествия
На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии
Несущий службу на Сахалине военнослужащий пожаловался на избиение в отделе полиции, куда он обратился после пропажи смартфона, передает Sakhalin.info.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салавата Юлаева» в матче КХЛ
Казанский «Ак Барс» одолел «Салавата Юлаева» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Армия и оружие
Пентагон проверил всех саудовских курсантов после стрельбы на базе
После стрельбы на военной базе, которую устроил курсант из Саудовской Аравии, Пентагон устроил проверку всех курсантов из королевства, в ходе которой угроз обнаружено не было.
Политика
РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА Новости вице-президент ЕК Марош Шефчович.
Армия и оружие
В Сирии прошёл второй этап испытаний истребителя Су-57
Новейшие российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии.
Происшествия
Полиция назвала самые популярные способы угона автомобилей в Москве
Одним из основных методов в полиции назвали вскрытие запорных устройств автомобиля специальными приспособлениями и отключение сигнализации с помощью различных электронных сканирующих устройств.
Биатлон
Немец Долль выиграл спринт в Анси, Логинов стал 11-м
Немецкий биатлонист Бенедикт Долль стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира во французском Анси.
Экономика
КС вернул покупателям право на возмещение НДС при покупке у банкрота
В свою очередь в КС РФ уточнили, что когда должники-банкроты выделяют НДС в счетах-фактуры, покупатель рассматривается в этом случае налоговым органом как не имеющий права на получение вычета.
Здоровье
Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
Финансы
Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех
История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
Здоровье
Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1
«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
Космос
Предложен новый способ поиска внеземной жизни
Правда, речь идет об анаэробной жизни в ядовитой атмосфере - нам бы там не понравилось.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса по импичменту в сенате.
Происшествия
Панин подрался с таксистом в Петербурге
Актера подвозил таксист, с которым у них, по словам самого Панина, возникли разногласия по поводу деятельности знаменитости.
Общество
МВД намеревается получить право изымать детей из семьи
МВД России выступает за внесение изменений в Семейный кодекс, которые позволят наделить сотрудников ведомства правом изымать ребёнка из семьи при случае наличия прямой угрозы его жизни и здоровью.
Политика
Большая пресс-конференция Путина завершена
Большая ежегодная пресс-конференция президент РФ Владимира Путина завершилась.
Политика
Россия и Израиль договорились решить проблему задержаний в аэропортах
Израильские и российские дипломаты договорились принять меры по проблеме, из-за которой в московском аэропорту ранее были задержаны несколько десятков израильтян.
Кино
IMDB назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Политика
Путин выступил против выноса тела Ленина из Мавзолея
Президент РФ Владимир Путин считает, что тело Ленина выносить из Мавзолея не стоит.
Общество
ГИБДД получит право проверять всех водителей на алкоголь
Сотрудники ГИБДД могут получить право проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.