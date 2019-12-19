Газовый конфликт Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.

Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

Общество «Я видел боль»: плакаты на пресс-конференции Путина На небольших листах старались писать как можно более загадочные слова типа "Я видел боль", плакатики украшали лампочками, пытались выделиться нарядами - в зале были и короны, и даже костюм медсестры.

Политика Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.

Гаджеты Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.

Общество «Роснефть» провела кадровые перестановки Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.

Общество Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Экономика Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.

Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Футбол Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.

Общество Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.