Политика

ТАССТАССПутин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

Газовый конфликт Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
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Путин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину

ТАСС06:25

Путин заявил о поиске приемлемого решения по газовому вопросу с Украиной

РБК05:38

Путин подчеркнул желание России решить газовый вопрос с Украиной

Известия05:16

Путин рассчитывает на достижение договоренностей России и Украины по газу

Rambler News Service05:22

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RT на русском05:19

Путин: мы будем сохранять транзит газа через Украину

Телеканал 360°05:30

Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, заявил Путин

РИА Новости05:47
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Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
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Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова

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РБК 06:13
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Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
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Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом

Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
РБК вчера в 12:43
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
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Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

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Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
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Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой

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