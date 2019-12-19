Политика
ТАССПутин заявил, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину
Газовый конфликт Действующий контакт "Газпрома" и "Нафтогаза" по транзиту российского газа истекает 31 декабря 2019 года. В четверг в Берлине пройдут трехсторонние консультации РФ, Украины и ЕК по вопросам, связанным с транзитом российского газа в Европу через Украину.
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Общество
«Я видел боль»: плакаты на пресс-конференции Путина
На небольших листах старались писать как можно более загадочные слова типа "Я видел боль", плакатики украшали лампочками, пытались выделиться нарядами - в зале были и короны, и даже костюм медсестры.
Политика
СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России
Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
Политика
Путин призвал не спешить с внесением поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин призвал не допускать опрометчивых действий, связанных с внесением поправок в российскую Конституцию, и не спешить с этим вопросом.
Гаджеты
Появились рендеры нового iPhone SE 2 в металлическом корпусе
Судя по опубликованным фотографиям, новинка получила металлический корпус, почти такой же, как на моделях iPhone 4 и iPhone 5. В верхней части устройства есть небольшой вырез, тогда как сзади разместили двойную камеру.
Общество
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку
Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Авто
Составлен топ-10 новых кроссоверов в РФ ценой от 2 до 2,5 млн рублей
Продажи остальных кроссоверов и внедорожников со средневзвешенной ценой от 2 до 2,5 млн рублей оказались заметно ниже и составляют менее 5 тыс. единиц.
Экономика
Росстат опубликовал пересмотренные данные о реальных доходах населения
В Росстате отметили, что очередная, четвертая оценка денежных доходов, расходов и сбережений населения за прошлый год не изменила реальных денежных доходов и реальных располагаемых денежных доходов, но скорректировала поквартальную динамику 2018-го и 2019 годов.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
Актер Панин попал в полицию после ссоры с таксистом
Издание «Фонтанка» писало, что рычаг переключения скоростей таксисту сломал актер Алексей Панин. Эту информацию РБК подтвердил сам актер.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
Футбол
Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала
Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:1 (3-й период)
Сегодня, 19 декабря, на футбольном стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги.
Политика
Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов
Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Музыка
Стало известно, почему Рамзан Кадыров взял под защиту Тимати
Экс-сенатор Умар Джабраилов рассказал, как глава Чечни Рамзан Кадыров взял под защиту рэп-исполнителя Тимати.
Здоровье
В медицинский центр «Белая роза» в Твери ежедневно поступает десятки тысяч звонков
Шоу-бизнес
Подольская рассказала, почему Пресняков женился на ней
Наталья решила первойс пойти на примирение с коллегой, когда увидела его выступление.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor в скором времени получат Android 10
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые в скором времени получат обновление операционной системы до Android 10.
Происшествия
Преподавателя академии ФСИН в Пскове подозревают в убийстве знакомой
Преподаватель филиала академии Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в Пскове задержан по подозрению в убийстве знакомой.