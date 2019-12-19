Владимир Путин в ходе большей пресс-конференции заявил о готовности России сохранить транзит газа через территорию Украины. Россия и Украина продолжают искать приемлемое решение по продлению газового контракта. Российский лидер отметил, что транзит через Украину дороже, чем по дну Балтийского моря.

Путин заявил о готовности сохранять транзит газа через Украину

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