Груз экологических проблем накапливался в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы, заявил на совещании президент России Владимир Путин. Его слова приводятся на сайте Кремля в четверг, 30 июля. Путин сказал, что проблемы берут начало в 30-х годах прошлого века.

Путин заявил о грузе экологических проблем в Иркутской области

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