Политики стран Запада "прекрасно знают правду о Второй мировой войне", заявил президент России Владимир Путин. По словам президента РФ, при этом западные политики "продвигают в учебниках и СМИ другие идеи". Об этом российский президент заявил в четверг, 25 июня.

Путин заявил о лицемерии политиков стран Запада о Второй мировой войне

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