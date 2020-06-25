Политика
РЕН ТВПутин заявил о лицемерии политиков стран Запада о Второй мировой войне
Политики стран Запада "прекрасно знают правду о Второй мировой войне", заявил президент России Владимир Путин. По словам президента РФ, при этом западные политики "продвигают в учебниках и СМИ другие идеи". Об этом российский президент заявил в четверг, 25 июня.
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Шоу-бизнес
Настя Ивлеева объяснила хейтерам, зачем хвастается роскошной жизнью
Территория новостей 05:01
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Экономика
У экс-собственников и топ-менеджеров МИнБа арестовали имущество на 196 млрд рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд 17 июня принял меры обеспечения по заявлению "Московского индустриального банка" (МИнБ) в лице ЦБ РФ по иску к бывшим собственникам и топ-менеджерам находящегося сейчас на санации МИнБа на 195,7 млрд рублей.
Интерфакс 10:48
Политика
Захарова: Москва вернет Киеву ноту из-за парада в Крыму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оригинал ноты с протестом Киева в связи с парадом 24 июня, который был проведен в Крыму, будет возвращен украинской стороне, аналогично предыдущим подобным нотам, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:21
Армия и оружие
Новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А защитили от ракет
Ил-76МД-90А разработан ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" и является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76.
РИА Новости 09:12
Энергетика
ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о состоянии отца
Взгляд.ру 11:10
Общество
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии
Российских школьников продолжат отправлять на удаленку после пандемии. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.
Lenta.ru 05:05
Происшествия
Музей Горького загорелся в Нижнем Новгороде
Огонь вспыхнул около 17:20 25 июня на улице Минина, на втором этаже купеческого дома Бурмистровой, который в 1958 году серьезно пострадал от пожара, после чего музей переехал в другое здание, но особняк остался в его структуре.
Вести.Ru 11:15
Общество
В России введут «налог на богатых»
Президент страны Владимир Путин предложил поднять налоговую ставку с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год.
Neva.Today 23 июня в 11:10
Происшествия
Ефремов оказался не готов усыновить детей из семьи погибшего водителя
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев открестился от своих слов об усыновлении актером детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате аварии.
Lenta.ru 04:42
Политика
Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве в дела Белоруссии
Ранее Лукашенко уже обвинял Россию во вмешательстве в дела Белоруссии.
Компания 08:30
Происшествия
Суд изменил Владимиру Быкову меру пресечения
С конца прошлого года Быков находился под домашним арестом.
Бизнес-новости в Кирове 09:43
Путешествия
Отели турецкой Антальи ждут туристов из России
В Анталье постепенно открываются популярные отели, большая часть гостиниц планирует возобновить работу уже в июле.
Русская Планета 07:53
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Сильное землетрясение произошло в Мексике. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Lenta.ru 23 июня в 12:01
Футбол
«Динамо» намерено сыграть дерби против ЦСКА основным составом
Московское "Динамо" намерено сыграть дерби против ЦСКА в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) основным составом.
Газета.Ru 10:36
Здоровье
Пациентов из Челнов могут привезти в Менделеевск
В случае необходимости пациентов из Челнов будут везти в Менделеевск, пишут «Челнинские известия».
Менделеевские новости 09:23
Общество
Дополнительные 10 тысяч на детей до 16 лет выплатит Пенсионный фонд
Дополнительные 10 тысяч на каждого ребенка в возрасте от 0 до 16 лет будут выплачены через Пенсионный фонд.
15-й Регион (Северная Осетия) 23 июня в 14:32
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Авто
УАЗ начал производство УАЗ «Пикап» с «автоматом»
УАЗ начал серийное производство модели УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 04:17
Авто
Новые правила для российских водителей вступят в силу 1 июля
С 1 июля 2020 года в России начнут действовать несколько новых правил для водителей, которые касаются медосвидетельствования, регистрации тюнингованных машин и импорта машин с правым рулем, сообщают Autonews.
Lenta.ru 09:10
Футбол
В РФС посчитали предательством вспышку коронавируса в клубах РПЛ
Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал вспышку коронавируса в нескольких клубах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ru 11:37
Общество
Операторы техосмотра просят власти пересмотреть правила ТО
Жалобы операторов связаны с законом о техосмотре, принятом в прошлом году, который смягчил условия для водителей: легковые авто до четырех лет можно не проверять, до десяти лет — проводить ТО каждые два года.
BFM.ru 06:36
Общество
Собянин оценил сроки возобновления фестивалей в Москве
Вопрос возобновления фестивалей и массовых мероприятий в столице будет решаться не раньше июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:47
Общество
Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост
Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС 07:29