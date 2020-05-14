Ситуация меняется и это даёт нам возможность вновь сосредоточиться нашей текущей и долгосрочной повестки. Сейчас на этом этапе восстановление нормального, привычного ритма жизни крайне важно обеспечить динамичное, эффективное решение стратегических задач.

Президент России Владимир Путин заявил, что эпидемиологическая ситуация в России меняется, что дает возможность сосредоточиться на других вопросах текущей и долгосрочной повестки развития страны. Об этом он сказал на совещании по вопросам развития генетических технологий.

Путин заявил о меняющейся эпидемиологической ситуации в России

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