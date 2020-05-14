Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий. По его словам, стране наступил первый этап восстановления привычного ритма жизни.

Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России

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