Общество

REGNUMREGNUMПутин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться. Корреспондент спросил, нужно ли предложить иную модель управления здравоохранением или же нужно поддерживать деньгами то, что есть.
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Путин рассказал о способах увеличить зарплаты врачей

РИА Новости05:01

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RT на русском04:49

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Lenta.ru04:43

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URA.Ru04:38

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