Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться. Корреспондент спросил, нужно ли предложить иную модель управления здравоохранением или же нужно поддерживать деньгами то, что есть.

Путин заявил о мерах по увеличению зарплат врачей

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