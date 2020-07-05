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Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Президент России Владимир Путин оценил одобренные всероссийским голосованием поправки к Конституции РФ и рассказал о недостатках советской версии Основного закона.В источнике
С чего всё началось

Путин рассказал, каких ошибок прошлого хочет избежать

Поправки в Конституцию укрепят государственность страны и создадут условия для поступательного развития России на десятилетия вперед.
Вести.Ruвчера в 06:11
Подробнее о событии

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Известия18:26

Зюганов оценил слова Путина о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Lenta.ruвчера в 16:35

Путин рассказал о «мине замедленного действия» в советской конституции

ТАССвчера в 06:26

Зюганов прокомментировал слова Путина о Конституции СССР

РИА Новостивчера в 10:46

Путин заявил о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

РБКвчера в 07:23

Путин рассказал о недостатке советской Конституции

RT на русскомвчера в 06:54

Зюганов ответил на слова Путина о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

Газета.Ruвчера в 14:16
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Бородай заявил, что ДНР и ЛНР могут войти в состав РФ

Луганская Народная Республика (ЛНР) и Донецкая Народная Республика (ДНР) могут войти в состав Российской Федерации на законных основаниях в относительно скорые сроки, по мнению экс-главы правительства ДНР Александра Бородая.
iReactorвчера в 22:45
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В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

В Госдуме считают, что журналистка Светлана Прокопьева, обвиняемая в оправдании терроризма, заслуживает условного наказания, а не шести лет лишения свободы, которые запросило гособвинение, сообщил "Газете.Ru" депутат Анатолий Выборный.
Газета.Ru4 июля в 13:27
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ЗРК «Patriot» отразил ракетную атаку на посольство США в Багдаде

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу в ночь на воскресенье, для отражения атаки был задействован зенитно-ракетный комплекс "Patriot", сообщил телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.
РИА Новостивчера в 03:27
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К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз по курсу до конца лета: - В ближайшее время, - прогнозирует эксперт, - курс евро может взять в качестве ориентира уровень в 82 рубля, курс - доллара - 73 рубля.
Российская газетавчера в 23:00
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