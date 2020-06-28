Россия все переживет и все выстоит, сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-1". Президент также надеется, что Россия выйдет из ситуации с коронавирусом достойно, понеся минимальные потери.

Путин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом

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