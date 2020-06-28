Коронавирус
Слово и ДелоПутин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом
Россия все переживет и все выстоит, сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-1". Президент также надеется, что Россия выйдет из ситуации с коронавирусом достойно, понеся минимальные потери.
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Происшествия
В Тульской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
В Тульской области правоохранительные органы обнаружили тело 13-летней девочки, которая пропала 25 июня.
РБК 17:36
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза 03:50
Армия и оружие
«До Москвы точно достанет»: что американцы хотят установить в Европе
Издание утверждает, что на недавнем собрании министры обороны стран НАТО приняли новый подход к ядерному сдерживанию и европейские союзники США готовы разместить у себя ракеты средней дальности.
РИА Новости 01:00
Фигурное катание
Писеев: надо объяснить, почему Загитова не номинирована на премию ISU
Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
РИА Новости 06:51
Экономика
Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon
Иностранные инвесторы проявляют высокий интерес к интернет-магазину Ozon, сообщил журналистам основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков.
РБК вчера в 10:25
Здоровье
За последние сутки в Амурской области коронавирус выявили у 44 человек
В Амурской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 44 человек.
NewInform 26 июня в 07:45
Политика
Трамп заявил, что при Обаме США были слабы перед Россией
Президент США Дональд Трамп назвал внешнеполитические победы России причиной ее исключения из "Большой восьмерки".
РИА Новости 14:38
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
Газета.Ru 06:14
Авто
Новые модели KIA получат инновационную трансмиссию
Letnews.ru 25 июня в 03:04
Общество
В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия вчера в 12:11
Наука
Ученые подтвердили возможность получения энергии от черных дыр
Пенроуз считал, что при делении объекта на 2 части, если их поместить близ горизонта событий, одна часть упадет в черную дыру, тогда как вторая получить дополнительную энергию.
Evo-rus.com вчера в 01:28
Автоспорт
Гран При Австрии: Ставки букмекеров
Ставки букмекеров: Победа в Гран При Австрии Хэмилтон, Ферстаппен 3.00 Леклер 6.00 Боттас 7.00 Феттель 7.50 Элбон 26.00 Перес 51.00 Стролл 101.00 Сайнс 176.00 Норрис 251.00 Квят, Гасли, Риккардо, Райкконен, Окон 501.00 Грожан, Магнуссен, Джовинацци 1001.00 Расселл, Латифи 2001.00 Однако Льюис Хэмилтон – главный фаворит на победу в чемпионате.
F1news.ru 17:05
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru 02:26
Армия и оружие
США связали взрыв под Тегераном с производством Ираном ракет
Московский Комсомолец 04:31
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru вчера в 06:22
Экономика
Врио главы Коми написал в Банк России о недоступности кредитов для бизнеса
Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба направил письмо руководству Банка России с предложением по совместной поддержке предпринимателей Коми.
DP.RU 10:06
Технологии
Apple представила операционную систему iOS 14
По информации издания, американская корпорация уже официально представила свою новую операционную платформу — iOS 14.
Лезги газет 25 июня в 17:32
Космос
У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла
Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве
"В Москве скончались 23 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 16:21
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка Англии
В матче 1/4 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Ньюкаслом» со счетом 2:0. На 37-й минуте Жезус упал в штрафной «сорок», получив толчок в спину от Шёра и заработав пенальти.
LiveSport.ru 15:29
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Политика
ДНР вновь закрыла пункт пропуска на границе с Украиной
Единственный открытый на границе с Украиной и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ) временно закрыт.
Коммерсантъ 01:34
Общество
В МИД назвали число оставшихся после ЧМ-2018 в России иностранцев
«Россию до сих пор не покинули более 2 тыс. иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу», — сказал Иванов.
РБК 16:40
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило 2,5 млн
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
Газета.Ru вчера в 20:19
Футбол
Хави рассказал, когда сможет возглавить «Барселону»
Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави высказал мнение о перспективах работы в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.
BetOn 16:38
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Футбол
«Ювентус» подписал пятилетний контракт с полузащитником «Барселоны»
ProstoProSport 15:14
Наука
Микропластик может накапливаться в растениях
МедиаПоток 26 июня в 08:14
Политика
Дуда проходит во второй тур выборов президента Польши
Второй тур состоится 12 июля текущего года.
Газета.Ru 16:43