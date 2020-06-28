Коронавирус
Слово и ДелоПутин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом
Россия все переживет и все выстоит, сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-1". Президент также надеется, что Россия выйдет из ситуации с коронавирусом достойно, понеся минимальные потери.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия
В Брянске погибла трехлетняя девочка
Российская газета 13:11
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Экономика
В Минфине решили перераспределить средства на нацпроекты
На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».
Известия 14:10
Происшествия
Специалисты восстановили электроснабжение Норильска
Специалисты восстановили электроснабжение Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции.
RT на русском 14:50
Космос
Жить на Марсе и Луне люди не смогут – ученый
Соловей.Инфо 25 июня в 04:36
Происшествия
Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере
Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
Политика
Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши
Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
Политика
Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Общество
Пенсионеры получат деньги на несколько походов в магазин
Размер выплаты составляет 1 тысячу рублей, которую можно потратить, например, на несколько походов в продуктовый магазин.
Primpress.ru 15:30
Общество
На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову
Lenta.ru 26 июня в 12:13
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России
РИА Новости вчера в 11:29
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
Общество
Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
Шоу-бизнес
Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз
39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
Общество
Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала
Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов.
Lenta.ru вчера в 06:59
Шоу-бизнес
49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку
Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
Общество
Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
Игры
Раскрыта возможная дата релиза новой части Call of Duty
Актуальные Новости 11:41
Политика
Трамп заявил, что акты вандализма в США полностью прекратились
Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.
РИА Новости 09:19
Авто
В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
Общество
Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев
Из России после чемпионата мира по футболу 2018 года не вернулись на родину более двух тысяч иностранных болельщиков.
Lenta.ru 15:38
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Футбол
Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
Metaratings 13:42
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Общество
Климатолог предсказал разрушение городов Сибири
Известия 13:38
Авто
Ford обновил самый популярный в США полноразмерный пикап F-150
Новое поколение самого популярного полноразмерного пикапа F-150 представила компания Ford, 25 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 15:42