Коронавирус

Слово и ДелоСлово и ДелоПутин заявил о минимальных потерях России в борьбе с коронавирусом

Россия все переживет и все выстоит, сообщил Путин в интервью Павлу Зарубину на канале "Россия-1". Президент также надеется, что Россия выйдет из ситуации с коронавирусом достойно, понеся минимальные потери.
Читать в источнике
Комментировать1,1K

Подробнее о событии

Путин рассчитывает, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

ТАСС07:57

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Коммерсантъ04:59

Путин оценил развитие российской экономики за последние 20 лет

РИА Новости04:59

Путин: Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Газета.Ru08:02

Нет сложного и легкого, есть первоочередное, подчеркнул Путин

Вести.Ru06:04

Комментируя ситуацию с COVID-19 в РФ, Путин вспомнил о девяностых

Народные новости05:03

Владимир Путин назвал главную задачу, стоящую сейчас перед Россией

Комсомольская правда04:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Происшествия

В Брянске погибла трехлетняя девочка

Российская газета 13:11
31
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты

В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
26
Экономика

В Минфине решили перераспределить средства на нацпроекты

На нацпроекты в следующие два года планируется потратить на 140 млрд рублей меньше, чем предполагалось последними поправками в федеральный бюджет на 2020–2022 годы, следует из предварительных проектировок материалов Минфина, оказавшихся 28 июня в распоряжении «Известий».
Известия 14:10
Происшествия

Специалисты восстановили электроснабжение Норильска

Специалисты восстановили электроснабжение Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции.
RT на русском 14:50
1
Космос

Жить на Марсе и Луне люди не смогут – ученый

Соловей.Инфо 25 июня в 04:36
17
Происшествия

Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка в карьере

Следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка в карьере в поселке Янтарный Калининградской области, сообщила журналистам представитель СУ СК Наталья Гацко.
РИА Новости 12:14
13
Политика

Дуда не смог победить в первом туре выборов президента Польши

Второй тур выборов президента состоится 12 июля. 28 июня в Польше прошел первый тур президентских выборов, в нем участвовали 11 кандидатов.
Известия 15:10
34
Кино

Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры

Например, персонаж Апу, уроженец Индии, разговаривал в мультфильме с довольно серьезным акцентом.
Evo-rus.com вчера в 02:31
220
Политика

Трамп обвинил Обаму в слабости перед Россией

Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон в свое время настоял на исключении России из «группы восьми» (G8) по той причине, что Москва фактически полностью переиграла на внешнеполитической арене экс-президента США Барака Обаму.
Известия 10:15
290
Происшествия

Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
89
Общество

Пенсионеры получат деньги на несколько походов в магазин

Размер выплаты составляет 1 тысячу рублей, которую можно потратить, например, на несколько походов в продуктовый магазин.
Primpress.ru 15:30
1
Общество

На Аляске потребовали снести памятник главе русских поселений Баранову

Lenta.ru 26 июня в 12:13
394
Футбол

Ганчаренко вернулся к исполнению обязанностей главного тренера ЦСКА

РИА Новости 05:26
2
Футбол

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в матче чемпионата России

РИА Новости вчера в 11:29
2
Политика

В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу

Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости 07:47
1,5K
Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 15:32
131
Общество

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах.
РБК вчера в 17:02
5
Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева стала мамой в четвертый раз

39-летняя блогер и экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева родила в США четвертого ребенка.
Летидор 13:05
4
Общество

Немецкий «колбасный король» оказался в центре скандала

Немецкий миллиардер Клеменс Тоннис (Clemens Toennies), которого в Германии называют «колбасным королем», оказался в центре скандала из-за мощной вспышки коронавируса на одном из его мясоперерабатывающих заводов.
Lenta.ru вчера в 06:59
1
Шоу-бизнес

49-летняя Лера Кудрявцева впервые показала свою невестку

Лера Кудрявцева показала свою невестку В микроблоге в Instagram телеведущая активно делится своими впечатлениями от отдыха в Адлере.
Вокруг ТВ 11:06
7
Общество

Минтруд разъяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июня граждане смогли получить выплаты по 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
Известия 13:52
627
Игры

Раскрыта возможная дата релиза новой части Call of Duty

Актуальные Новости 11:41
1
Политика

Трамп заявил, что акты вандализма в США полностью прекратились

Президент США Дональд Трамп заявил о полном прекращении актов вандализма в стране после того, как такие действия в отношении памятников стали караться длительными тюремными сроками.
РИА Новости 09:19
1
Авто

В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x

Отмечается, что модели подорожали на 20000-30000 рублей. Haval F7 базовой версии можно приобрести за 1 489 000 руб.
Evo-rus.com 03:28
14
Общество

Подсчитано число оставшихся в России после ЧМ-2018 иностранцев

Из России после чемпионата мира по футболу 2018 года не вернулись на родину более двух тысяч иностранных болельщиков.
Lenta.ru 15:38
Общество

В Китае назвали три недостатка россиянок

Lenta.ru 09:51
540
Футбол

Черчесов назвал лучшего вратаря России после Акинфеева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» назвал первого голкипера национальной команды после вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева, который завершил карьеру в сборной.
Metaratings 13:42
Экономика

В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ

В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
399
Общество

Климатолог предсказал разрушение городов Сибири

Известия 13:38
390
Авто

Ford обновил самый популярный в США полноразмерный пикап F-150

Новое поколение самого популярного полноразмерного пикапа F-150 представила компания Ford, 25 июня сообщает пресс-служба автопроизводителя.
ИА Красная Весна 15:42
52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное