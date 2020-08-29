Путин заявил о начале учебного года 1 сентября
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Путин заявил о начале учебного года 1 сентября
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Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.В источнике
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Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут очное обучение
Комсомольская правда04:16