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РИА Новости
РИА Новости

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.В источнике
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RT на русском

Путин заявил о начале нового учебного года с 1 сентября

RT на русском05:07
Газета.Ru

Путин объявил о начале учебного года с 1 сентября

Газета.Ru06:02
ТАСС

Путин заявил, что учебный год начнется 1 сентября

ТАСС04:07
Комсомольская правда

Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут очное обучение

Комсомольская правда04:16
Известия

Путин заявил о начале учебного года с 1 сентября

Известия04:11
РИА Новости

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

РИА Новости04:11
Коммерсантъ

Путин подтвердил начало учебного года 1 сентября

Коммерсантъ04:33

Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Выражение «четвертая власть», которым еще в XIX веке стали называть СМИ, недооценивает роль и влияние современных информационных каналов, уверен создатель стремительно набравшего популярность Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.
РБК04:21

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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